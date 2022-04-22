Лукашевич заявил в ОБСЕ о готовящихся СБУ провокациях на Украине
Лукашевич заявил в ОБСЕ о готовящихся СБУ провокациях на Украине для обвинения России
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич . Архивное фото
ВЕНА, 22 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) готовит новые провокации для обвинения военнослужащих России в так называемых военных преступлениях, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Установлено, что Служба безопасности Украины готовит новую зверскую провокацию для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовой гибелью мирных жителей в Одесской области. С этой целью планируется переодеть одно из подразделений СБУ в российскую военную форму и произвести демонстративный расстрел местных жителей. Расчёт на то, что фото- и видеоматериалы этих акций будут опубликованы украинскими и западными информагентствами для очередных фейковых кампаний", - заявил Лукашевич на спецзаседании постсовета ОБСЕ.
По его словам, российское постпредство заранее распространило в ОБСЕ предупреждение о готовящихся провокациях.
"Украинские военные планируют также провокации, аналогичные недавнему удару по Краматорску. Готовится сценарий с атакой комплексом "Точка-У" по скоплению беженцев на вокзале в населенном пункте Лозовая", - отметил дипломат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.