https://ria.ru/20220422/otkaz-1784833307.html

Эксперт рассказал, кто в Европе сможет первым отказаться от газа из России

Эксперт рассказал, кто в Европе сможет первым отказаться от газа из России - РИА Новости, 22.04.2022

Эксперт рассказал, кто в Европе сможет первым отказаться от газа из России

Большинство стран Европы зависят от российского газа. Но отказаться от него проще тем, у кого нет прямого доступа к трубопроводу из РФ - Испания и Португалия,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T03:19

2022-04-22T03:19

2022-04-22T05:57

экономика

россия

норвегия

ямал

газпром

природный газ

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Большинство стран Европы зависят от российского газа. Но отказаться от него проще тем, у кого нет прямого доступа к трубопроводу из РФ - Испания и Португалия, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.Третьей страной, получающей российский газ без трубопроводных поставок, является Британия. Туда Россия продавала газ путем обмена с Норвегией - ей передавали наш объем по трубе, а она поставляла британцам свой - уже по своему трубопроводу. “Газпром” реализовывал его по своим контрактам. Дополнительно Британия приобретает российский СПГ с Ямала.

россия

норвегия

ямал

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, норвегия, ямал, газпром, природный газ