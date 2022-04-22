03:19 22.04.2022 (обновлено: 05:57 22.04.2022)
Эксперт рассказал, кто в Европе сможет первым отказаться от газа из России
Аналитик Юшков: первыми от газа из России смогут отказаться Испания и Португалия
Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Большинство стран Европы зависят от российского газа. Но отказаться от него проще тем, у кого нет прямого доступа к трубопроводу из РФ - Испания и Португалия, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
“Многие страны Европы зависят от российского газа. Не зависят только Испания и Португалия, это страны, куда вообще не доходит российская труба. Во все остальные страны наш газопровод доходит, поэтому в большей или меньшей степени они зависят от наших поставок”, - рассказал эксперт.
Третьей страной, получающей российский газ без трубопроводных поставок, является Британия. Туда Россия продавала газ путем обмена с Норвегией - ей передавали наш объем по трубе, а она поставляла британцам свой - уже по своему трубопроводу. “Газпром” реализовывал его по своим контрактам. Дополнительно Британия приобретает российский СПГ с Ямала.