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Эксперт рассказал, кто в Европе сможет первым отказаться от газа из России - РИА Новости, 22.04.2022
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Эксперт рассказал, кто в Европе сможет первым отказаться от газа из России
Эксперт рассказал, кто в Европе сможет первым отказаться от газа из России - РИА Новости, 22.04.2022
Эксперт рассказал, кто в Европе сможет первым отказаться от газа из России
Большинство стран Европы зависят от российского газа. Но отказаться от него проще тем, у кого нет прямого доступа к трубопроводу из РФ - Испания и Португалия,... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T03:19
2022-04-22T05:57
экономика
россия
норвегия
ямал
газпром
природный газ
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Большинство стран Европы зависят от российского газа. Но отказаться от него проще тем, у кого нет прямого доступа к трубопроводу из РФ - Испания и Португалия, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.Третьей страной, получающей российский газ без трубопроводных поставок, является Британия. Туда Россия продавала газ путем обмена с Норвегией - ей передавали наш объем по трубе, а она поставляла британцам свой - уже по своему трубопроводу. “Газпром” реализовывал его по своим контрактам. Дополнительно Британия приобретает российский СПГ с Ямала.
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экономика, россия, норвегия, ямал, газпром, природный газ
03:19 22.04.2022 (обновлено: 05:57 22.04.2022)
 
Эксперт рассказал, кто в Европе сможет первым отказаться от газа из России

Аналитик Юшков: первыми от газа из России смогут отказаться Испания и Португалия

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Большинство стран Европы зависят от российского газа. Но отказаться от него проще тем, у кого нет прямого доступа к трубопроводу из РФ - Испания и Португалия, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
“Многие страны Европы зависят от российского газа. Не зависят только Испания и Португалия, это страны, куда вообще не доходит российская труба. Во все остальные страны наш газопровод доходит, поэтому в большей или меньшей степени они зависят от наших поставок”, - рассказал эксперт.
Третьей страной, получающей российский газ без трубопроводных поставок, является Британия. Туда Россия продавала газ путем обмена с Норвегией - ей передавали наш объем по трубе, а она поставляла британцам свой - уже по своему трубопроводу. “Газпром” реализовывал его по своим контрактам. Дополнительно Британия приобретает российский СПГ с Ямала.
 
ЭкономикаРоссияНорвегияЯмалГазпромПриродный газ
 
 
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