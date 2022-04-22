https://ria.ru/20220422/oteli-1784710935.html

Эксперты рассказали, за что отелям дают звезды

Эксперты рассказали, за что отелям дают звезды - РИА Новости, 22.04.2022

Эксперты рассказали, за что отелям дают звезды

Эксперты сервиса поездок и путешествий разобрались, как отелю присваивается определенное количество звёзд и так ли важно учитывать их число при выборе отеля,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T02:40

2022-04-22T02:40

2022-04-22T02:40

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Эксперты сервиса поездок и путешествий разобрались, как отелю присваивается определенное количество звёзд и так ли важно учитывать их число при выборе отеля, сообщает Туту.ру.Единая звездная система применяется практически во всём мире. Российская классификация совпадает с той, которая действует в других популярных курортных странах. Исключение — Греция: вместо звезд там применяют систему букв, уточняют специалисты. Однако требования к греческим объектам размещения те же самые, поэтому по сути никакой разницы нет: "пять звезд" в Греции соответствует Deluxe, А — "четыре звезды", В — три и так далее.Без звёздБез звёзд — самая простая категория, которую могут получить хостелы или мини-гостиницы. В них не предполагается дополнительных услуг (за исключением сейфа администрации, общего утюга и гладильной доски, хранения багажа, услуги "будильника"). В вестибюле — телефон, туалеты и душевые — общие. Если это хостел, площадь номера должна быть не менее четырех квадратных метров на одну кровать, а расстояние от верхней спинки двухъярусной кровати до потолка — не менее 75 сантиметров.Одна звездаТакие средства размещения — маленькие дешевые отели с минимальным количеством услуг. Номера небольшие, мебель самая простая, удобства, чаще всего, общего пользования. Для таких отелей характерны односпальные кровати. Один туалет и ванная должны быть на каждые десять комнат, уборка и смена белья полагается после пяти ночей проживания или после отъезда гостей.Две звездыКак правило, небольшие отели. От предыдущей категории отличаются тем, что уборка ежедневная, площадь номеров — не меньше десяти квадратных метров. В отелях, где больше 50 номеров, может быть своя прачечная. Постельное белье меняют каждые четвертые сутки и сразу после отъезда гостей. Ресепшн работает с 7:00 до 00:00. Начиная от категории "две звезды" номера начинают делиться на категории (базовый, комфорт, комфорт+ и так далее).Три звезды"Три звезды" — самый распространённый и популярный тип отелей. Удобства в номере, есть кондиционер, фен, холодильник/мини-бар и телевизор. Площадь каждой комнаты — не менее 12 квадратных метров. На территории отеля чаще всего есть столовая или ресторан, прачечная, тренажерный зал, бизнес-центр, бассейн. Кроме того, на всех этажах выше второго должен быть лифт, смена постельного белья после трех ночей проживания. Предполагаются и дополнительные платные и бесплатные услуги на территории.Четыре звезды"Четверки" — отели высокого класса. Помимо всего, что есть в предыдущей категории, такие гостиницы предлагают спа-процедуры, массажи, на территории несколько разных ресторанов и конференц-залов. В ванной комнате — набор полотенец и средства личной гигиены: шампунь, мыло, гель для душа и другое. Лифты есть на всех этажах, собственная парковка, просторные номера, мини-бары, завтраки с с большим выбором, включая горячие блюда.Пять звездТакие объекты размещения включают широкий выбор основных и дополнительных услуг, в том числе эксклюзивные: например, поле для гольфа, вертолётная площадка, личная прислуга в номере, швейцары и многое другое. Пятизвёздочные отели спроектированы таким образом, чтобы гостям вообще не было необходимости выходить за территорию. В номерах — эксклюзивная мебель и оборудование, кондиционеры, халаты, тапочки, средства личной гигиены, на этажах несколько лифтов. В таких гостиницах, как правило, есть крытый бассейн, фитнес-центр, сауна и зона отдыха, детская игровая площадка и специальное меню.

https://ria.ru/20220408/kurorty-1782454221.html

https://ria.ru/20220109/glempingi-1765284772.html

https://ria.ru/20220415/armeniya-1783745958.html

https://ria.ru/20220413/oteli-1783389553.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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