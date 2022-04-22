https://ria.ru/20220422/oag-1784970261.html

Россия не цепляется за статус наблюдателя при ОАГ, заявила Захарова

Россия не цепляется за статус наблюдателя при ОАГ, заявила Захарова - РИА Новости, 22.04.2022

Россия не цепляется за статус наблюдателя при ОАГ, заявила Захарова

Россия не цепляется за статус наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ), организация давно потеряла статус универсального института в Западном... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:16

2022-04-22T17:16

2022-04-22T17:21

в мире

россия

венесуэла

куба

организация американских государств

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия не цепляется за статус наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ), организация давно потеряла статус универсального института в Западном полушарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."ОАГ давно потеряла статус универсальной региональной организации стран Западного полушария. В ее работе с 1962 года не участвует Куба, причем Гавана не вернулась в лоно организации даже после отмены введенного в отношении нее запрета в 2009 году", - говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.Она добавила, что в прошлом году начался процесс выхода из ОАГ Никарагуа, место Венесуэлы уже более двух лет занимает "представитель провозгласившего себя президентом страны самозванца" - законное правительство Венесуэлы покинуло ОАГ в 2019 году."Мы за статус наблюдателя при ОАГ не цепляемся. Причины и цели проводимой нами специальной военной операции на Украине известны и понятны непредвзятым и открытым к диалогу партнерам. Уверены, что история все расставит на свои места. В отношении политики США и Канады у нас нет ни малейших иллюзий. Рассчитываем, что латиноамериканцы смогут понять, в какую недальновидную антироссийскую игру их втянули на оаговской площадке", - добавила Захарова.Она также отметила, что сотрудничество РФ с латиноамериканскими и карибскими партнерами продолжается и будет углубляться. "Убеждены, что это полностью отвечает национальным интересам наших государств", - заключила представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20220422/diplomatiya-1784962958.html

https://ria.ru/20220422/zasedanie-1784822900.html

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венесуэла

куба

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, венесуэла, куба, организация американских государств