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Россия не цепляется за статус наблюдателя при ОАГ, заявила Захарова - РИА Новости, 22.04.2022
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Россия не цепляется за статус наблюдателя при ОАГ, заявила Захарова
Россия не цепляется за статус наблюдателя при ОАГ, заявила Захарова - РИА Новости, 22.04.2022
Россия не цепляется за статус наблюдателя при ОАГ, заявила Захарова
Россия не цепляется за статус наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ), организация давно потеряла статус универсального института в Западном... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:16
2022-04-22T17:21
в мире
россия
венесуэла
куба
организация американских государств
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия не цепляется за статус наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ), организация давно потеряла статус универсального института в Западном полушарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."ОАГ давно потеряла статус универсальной региональной организации стран Западного полушария. В ее работе с 1962 года не участвует Куба, причем Гавана не вернулась в лоно организации даже после отмены введенного в отношении нее запрета в 2009 году", - говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.Она добавила, что в прошлом году начался процесс выхода из ОАГ Никарагуа, место Венесуэлы уже более двух лет занимает "представитель провозгласившего себя президентом страны самозванца" - законное правительство Венесуэлы покинуло ОАГ в 2019 году."Мы за статус наблюдателя при ОАГ не цепляемся. Причины и цели проводимой нами специальной военной операции на Украине известны и понятны непредвзятым и открытым к диалогу партнерам. Уверены, что история все расставит на свои места. В отношении политики США и Канады у нас нет ни малейших иллюзий. Рассчитываем, что латиноамериканцы смогут понять, в какую недальновидную антироссийскую игру их втянули на оаговской площадке", - добавила Захарова.Она также отметила, что сотрудничество РФ с латиноамериканскими и карибскими партнерами продолжается и будет углубляться. "Убеждены, что это полностью отвечает национальным интересам наших государств", - заключила представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20220422/diplomatiya-1784962958.html
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в мире, россия, венесуэла, куба, организация американских государств
17:16 22.04.2022 (обновлено: 17:21 22.04.2022)
 
Россия не цепляется за статус наблюдателя при ОАГ, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова заявила, что Россия не цепляется за статус наблюдателя при ОАГ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия не цепляется за статус наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ), организация давно потеряла статус универсального института в Западном полушарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"ОАГ давно потеряла статус универсальной региональной организации стран Западного полушария. В ее работе с 1962 года не участвует Куба, причем Гавана не вернулась в лоно организации даже после отмены введенного в отношении нее запрета в 2009 году", - говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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Москва сожалеет о решении ОАГ приостановить статус России, заявили в МИД
Она добавила, что в прошлом году начался процесс выхода из ОАГ Никарагуа, место Венесуэлы уже более двух лет занимает "представитель провозгласившего себя президентом страны самозванца" - законное правительство Венесуэлы покинуло ОАГ в 2019 году.
"Мы за статус наблюдателя при ОАГ не цепляемся. Причины и цели проводимой нами специальной военной операции на Украине известны и понятны непредвзятым и открытым к диалогу партнерам. Уверены, что история все расставит на свои места. В отношении политики США и Канады у нас нет ни малейших иллюзий. Рассчитываем, что латиноамериканцы смогут понять, в какую недальновидную антироссийскую игру их втянули на оаговской площадке", - добавила Захарова.
Она также отметила, что сотрудничество РФ с латиноамериканскими и карибскими партнерами продолжается и будет углубляться. "Убеждены, что это полностью отвечает национальным интересам наших государств", - заключила представитель МИД РФ.
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