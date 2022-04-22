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Минкультуры не оказывало финансовую поддержку "Арт-Москве" - РИА Новости, 22.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220422/minkultury-1784962800.html
Минкультуры не оказывало финансовую поддержку "Арт-Москве"
Минкультуры не оказывало финансовую поддержку "Арт-Москве" - РИА Новости, 22.04.2022
Минкультуры не оказывало финансовую поддержку "Арт-Москве"
В Минкультуры РФ заявили РИА Новости, что выставка "Арт-Москва", в ходе которой экспонировалась скульптура художника Олега Кулика "Большая мать", проводилась на РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:03
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культура
новости культуры
ольга любимова
госдума рф
выставки
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Минкультуры РФ заявили РИА Новости, что выставка "Арт-Москва", в ходе которой экспонировалась скульптура художника Олега Кулика "Большая мать", проводилась на частные средства.Ранее Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) обратилась с запросом к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой дать оценку "порядку утверждения" экспонатов на выставке, где демонстрируется скульптура "Большая мать".Последняя вызвала неоднозначную реакцию в обществе и массу негативных отзывов. В частности, о том, что она является пародией на монумент "Родина-мать зовет!" и оскверняет символ Победы, заявили некоторые политики, депутаты и сенаторы.
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новости культуры, ольга любимова, госдума рф, выставки
17:03 22.04.2022 (обновлено: 17:10 22.04.2022)
 
Минкультуры не оказывало финансовую поддержку "Арт-Москве"

В Минкультуры заявили, что не оказывали финансовую поддержку проекту "Арт-Москва"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Министерства культуры в Москве
Здание Министерства культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Министерства культуры в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Минкультуры РФ заявили РИА Новости, что выставка "Арт-Москва", в ходе которой экспонировалась скульптура художника Олега Кулика "Большая мать", проводилась на частные средства.

"Минкультуры финансовую поддержку ООО "Экспо-Парк Выставочные Проекты" (организатор выставки) за последние десять лет не оказывало. Также указанной выставке со стороны министерства не оказывалась ни информационная, ни какая-либо другая поддержка. Насколько нам известно, выставка "Арт-Москва" проводилась полностью на частные деньги", — сообщили в ведомстве.

Ранее Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) обратилась с запросом к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой дать оценку "порядку утверждения" экспонатов на выставке, где демонстрируется скульптура "Большая мать".
Последняя вызвала неоднозначную реакцию в обществе и массу негативных отзывов. В частности, о том, что она является пародией на монумент "Родина-мать зовет!" и оскверняет символ Победы, заявили некоторые политики, депутаты и сенаторы.
Скульптура художника-акциониста Олега Кулика Большая Мать - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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