https://ria.ru/20220422/minkultury-1784962800.html
Минкультуры не оказывало финансовую поддержку "Арт-Москве"
Минкультуры не оказывало финансовую поддержку "Арт-Москве" - РИА Новости, 22.04.2022
Минкультуры не оказывало финансовую поддержку "Арт-Москве"
В Минкультуры РФ заявили РИА Новости, что выставка "Арт-Москва", в ходе которой экспонировалась скульптура художника Олега Кулика "Большая мать", проводилась на РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:03
2022-04-22T17:03
2022-04-22T17:10
культура
новости культуры
ольга любимова
госдума рф
выставки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570297490_0:398:2934:2048_1920x0_80_0_0_319752d19a7a489f984b8a8745ec2a8d.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Минкультуры РФ заявили РИА Новости, что выставка "Арт-Москва", в ходе которой экспонировалась скульптура художника Олега Кулика "Большая мать", проводилась на частные средства.Ранее Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) обратилась с запросом к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой дать оценку "порядку утверждения" экспонатов на выставке, где демонстрируется скульптура "Большая мать".Последняя вызвала неоднозначную реакцию в обществе и массу негативных отзывов. В частности, о том, что она является пародией на монумент "Родина-мать зовет!" и оскверняет символ Победы, заявили некоторые политики, депутаты и сенаторы.
https://ria.ru/20220418/muzey-1784115323.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570297490_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_923673410f35a7cd320bfcbf0b7790fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ольга любимова, госдума рф, выставки
17:03 22.04.2022 (обновлено: 17:10 22.04.2022)
Минкультуры не оказывало финансовую поддержку "Арт-Москве"
В Минкультуры заявили, что не оказывали финансовую поддержку проекту "Арт-Москва"
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Минкультуры РФ заявили РИА Новости, что выставка "Арт-Москва", в ходе которой экспонировалась скульптура художника Олега Кулика "Большая мать", проводилась на частные средства.
"Минкультуры финансовую поддержку ООО "Экспо-Парк Выставочные Проекты" (организатор выставки) за последние десять лет не оказывало. Также указанной выставке со стороны министерства не оказывалась ни информационная, ни какая-либо другая поддержка. Насколько нам известно, выставка "Арт-Москва" проводилась полностью на частные деньги", — сообщили в ведомстве.
Ранее Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) обратилась с запросом к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой дать оценку "порядку утверждения" экспонатов на выставке, где демонстрируется скульптура "Большая мать".
Последняя вызвала неоднозначную реакцию в обществе и массу негативных отзывов. В частности, о том, что она является пародией на монумент "Родина-мать зовет!" и оскверняет символ Победы, заявили некоторые политики, депутаты и сенаторы.