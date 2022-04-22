https://ria.ru/20220422/minkultury-1784962800.html

Минкультуры не оказывало финансовую поддержку "Арт-Москве"

Минкультуры не оказывало финансовую поддержку "Арт-Москве" - РИА Новости, 22.04.2022

Минкультуры не оказывало финансовую поддержку "Арт-Москве"

В Минкультуры РФ заявили РИА Новости, что выставка "Арт-Москва", в ходе которой экспонировалась скульптура художника Олега Кулика "Большая мать", проводилась на РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:03

2022-04-22T17:03

2022-04-22T17:10

культура

новости культуры

ольга любимова

госдума рф

выставки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570297490_0:398:2934:2048_1920x0_80_0_0_319752d19a7a489f984b8a8745ec2a8d.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Минкультуры РФ заявили РИА Новости, что выставка "Арт-Москва", в ходе которой экспонировалась скульптура художника Олега Кулика "Большая мать", проводилась на частные средства.Ранее Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) обратилась с запросом к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой дать оценку "порядку утверждения" экспонатов на выставке, где демонстрируется скульптура "Большая мать".Последняя вызвала неоднозначную реакцию в обществе и массу негативных отзывов. В частности, о том, что она является пародией на монумент "Родина-мать зовет!" и оскверняет символ Победы, заявили некоторые политики, депутаты и сенаторы.

https://ria.ru/20220418/muzey-1784115323.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, госдума рф, выставки