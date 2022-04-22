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Жителям и гостям Подмосковья назвали топ-10 мероприятий на Пасху - РИА Новости, 22.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220422/meropriyatiya-1784914368.html
Жителям и гостям Подмосковья назвали топ-10 мероприятий на Пасху
Жителям и гостям Подмосковья назвали топ-10 мероприятий на Пасху - РИА Новости, 22.04.2022
Жителям и гостям Подмосковья назвали топ-10 мероприятий на Пасху
В комитете по туризму Подмосковья жителям и гостям Московской области перечислили 10 наиболее интересных событий на Пасху, которую православные верующие будут... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:19
2022-04-22T14:19
новости подмосковья
пасха
серпухов
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В комитете по туризму Подмосковья жителям и гостям Московской области перечислили 10 наиболее интересных событий на Пасху, которую православные верующие будут отмечать 24 апреля."В ближайшее воскресенье, 24 апреля, православные верующие отмечают Светлое Христово Воскресенье. Это прекрасный повод провести выходной день интересно и душевно, даже если человек далек от религии. Мы подготовили подборку 10 наиболее интересных событий в Подмосковье на Пасху", - говорится в Telegram-канале регионального комитета по туризму.Отмечается, что жители и гости Подмосковья могут уже с 11 утра 24 апреля посетить пасхальные гулянья на острове Русский в Серпухове - посмотреть на выступления русских народных фольклорных коллективов и попробовать традиционные угощения, рассказали в комитете. В усадьбе Архангельское для всех желающих проведут два мастер-класса в шатре у Конторского флигеля, на боскете рядом устроят народные танцы и игры, а у "Колоннады" пройдут три концерта. Вместе с этим на месте можно посетить экскурсии "Храмовые комплексы усадьбы" и Пасхальный базар. В усадьбе Мураново пройдут богослужение в домовой церкви и тематические мастер-классы.В парке "Патриот" для гостей и жителей региона проведут фестиваль с симфонической, хоровой и звонильной программами. Место украсят тематическими инсталляциями и установят пасхальные яйца, добавили в сообщении. В Серпуховском музее участников мероприятия "Пасхальный подарок" познакомят с традициями празднования Пасхи. В Клину же проведут благотворительный концерт "Пасхальные встречи". Ещё один концерт "Пасху радостно встречаем" можно посетить в Щёлково в Доме культуры Фряново - выступят учащиеся Фряновской детской школы искусств, вокальных, танцевальных коллективов и солисты ДК."Пасхальные мероприятия в музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока: ребята смогут изготовить сувенир на мастер-классе, а взрослые - зайти в храм Архангела Михаила, который обычно закрыт для посещения. Пасхальные экскурсии в Звенигородском музее: посетителей ждут две экскурсии: по экспозиции "Покои боярыни" с рассказом о традициях празднования Пасхи на Руси и "История колокольного звона на Руси" с мастер-классом на звоннице Звенигородского Успенского собора", - перечислили в комитете.Также Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник приглашает на экскурсию "Со светлой Пасхой!" по экспозиции "Мир русской деревни", добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220420/yarmarka-1784460367.html
https://ria.ru/20211202/muzey-1761812352.html
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пасха, серпухов, московская область (подмосковье)
14:19 22.04.2022
 

Жителям и гостям Подмосковья назвали топ-10 мероприятий на Пасху

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОсвящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу
Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В комитете по туризму Подмосковья жителям и гостям Московской области перечислили 10 наиболее интересных событий на Пасху, которую православные верующие будут отмечать 24 апреля.
"В ближайшее воскресенье, 24 апреля, православные верующие отмечают Светлое Христово Воскресенье. Это прекрасный повод провести выходной день интересно и душевно, даже если человек далек от религии. Мы подготовили подборку 10 наиболее интересных событий в Подмосковье на Пасху", - говорится в Telegram-канале регионального комитета по туризму.
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Отмечается, что жители и гости Подмосковья могут уже с 11 утра 24 апреля посетить пасхальные гулянья на острове Русский в Серпухове - посмотреть на выступления русских народных фольклорных коллективов и попробовать традиционные угощения, рассказали в комитете. В усадьбе Архангельское для всех желающих проведут два мастер-класса в шатре у Конторского флигеля, на боскете рядом устроят народные танцы и игры, а у "Колоннады" пройдут три концерта. Вместе с этим на месте можно посетить экскурсии "Храмовые комплексы усадьбы" и Пасхальный базар. В усадьбе Мураново пройдут богослужение в домовой церкви и тематические мастер-классы.
В парке "Патриот" для гостей и жителей региона проведут фестиваль с симфонической, хоровой и звонильной программами. Место украсят тематическими инсталляциями и установят пасхальные яйца, добавили в сообщении. В Серпуховском музее участников мероприятия "Пасхальный подарок" познакомят с традициями празднования Пасхи. В Клину же проведут благотворительный концерт "Пасхальные встречи". Ещё один концерт "Пасху радостно встречаем" можно посетить в Щёлково в Доме культуры Фряново - выступят учащиеся Фряновской детской школы искусств, вокальных, танцевальных коллективов и солисты ДК.
"Пасхальные мероприятия в музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока: ребята смогут изготовить сувенир на мастер-классе, а взрослые - зайти в храм Архангела Михаила, который обычно закрыт для посещения. Пасхальные экскурсии в Звенигородском музее: посетителей ждут две экскурсии: по экспозиции "Покои боярыни" с рассказом о традициях празднования Пасхи на Руси и "История колокольного звона на Руси" с мастер-классом на звоннице Звенигородского Успенского собора", - перечислили в комитете.
Также Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник приглашает на экскурсию "Со светлой Пасхой!" по экспозиции "Мир русской деревни", добавляется в сообщении.
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