https://ria.ru/20220422/kadyrov-1784946605.html

Житель ЛНР попросил подарить ему чеченский флаг

Житель ЛНР попросил подарить ему чеченский флаг - РИА Новости, 22.04.2022

Житель ЛНР попросил подарить ему чеченский флаг

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором пожилой житель поселка Старая Краснянка ЛНР просит подарить ему чеченский флаг с изображением первого... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:06

2022-04-22T16:06

2022-04-22T23:05

общество

владимир путин

луганская народная республика

россия

украина

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ГРОЗНЫЙ, 22 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором пожилой житель поселка Старая Краснянка ЛНР просит подарить ему чеченский флаг с изображением первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова и обещает достойно хранить его и передать детям."Многие уроженцы Луганской Народной Республики просят чеченских бойцов подарить им наши флаги. Пожилой житель поселка Старая Краснянка — яркий тому пример", — подписал он кадры в своем телеграм-канале.Он подчеркнул, что такие факты характеризуют отношение местного населения к военнослужащим.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220421/akhmat-1784738143.html

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784799339.html

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Дарья Буймова

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Житель ЛНР просит чеченских бойцов подарить им флаг Многие уроженцы Луганской Народной Республики просят чеченских бойцов подарить им наши флаги. Пожилой житель поселка Старая Краснянка яркий тому пример. Такие факты лучше всего характеризуют отношение местного населения к нашим военнослужащим. Они искренне воспринимают их как победоносных освободителей, которым выпала честь вершить историю их родной земли. Поэтому и главный символ освободителей – государственный флаг – они готовы хранить как ценную реликвию, передавая ее из поколения в поколение. 2022-04-22T16:06 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина