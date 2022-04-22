Рейтинг@Mail.ru
Житель ЛНР попросил подарить ему чеченский флаг - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220422/kadyrov-1784946605.html
Житель ЛНР попросил подарить ему чеченский флаг
Житель ЛНР попросил подарить ему чеченский флаг - РИА Новости, 22.04.2022
Житель ЛНР попросил подарить ему чеченский флаг
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором пожилой житель поселка Старая Краснянка ЛНР просит подарить ему чеченский флаг с изображением первого... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:06
2022-04-22T23:05
общество
владимир путин
луганская народная республика
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784958775_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f131591a3f7ee1e6db90b12c9ca2ea09.jpg
ГРОЗНЫЙ, 22 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором пожилой житель поселка Старая Краснянка ЛНР просит подарить ему чеченский флаг с изображением первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова и обещает достойно хранить его и передать детям."Многие уроженцы Луганской Народной Республики просят чеченских бойцов подарить им наши флаги. Пожилой житель поселка Старая Краснянка — яркий тому пример", — подписал он кадры в своем телеграм-канале.Он подчеркнул, что такие факты характеризуют отношение местного населения к военнослужащим.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220421/akhmat-1784738143.html
https://ria.ru/20220421/mariupol-1784799339.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Житель ЛНР просит чеченских бойцов подарить им флаг
Многие уроженцы Луганской Народной Республики просят чеченских бойцов подарить им наши флаги. Пожилой житель поселка Старая Краснянка яркий тому пример. Такие факты лучше всего характеризуют отношение местного населения к нашим военнослужащим. Они искренне воспринимают их как победоносных освободителей, которым выпала честь вершить историю их родной земли. Поэтому и главный символ освободителей – государственный флаг – они готовы хранить как ценную реликвию, передавая ее из поколения в поколение.
2022-04-22T16:06
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784958775_185:0:1625:1080_1920x0_80_0_0_ca6b948f957d06f78868ee4305dfcc24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина
16:06 22.04.2022 (обновлено: 23:05 22.04.2022)
 
Житель ЛНР попросил подарить ему чеченский флаг

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео, где житель ЛНР просит подарить ему флаг

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 22 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором пожилой житель поселка Старая Краснянка ЛНР просит подарить ему чеченский флаг с изображением первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова и обещает достойно хранить его и передать детям.
"Многие уроженцы Луганской Народной Республики просят чеченских бойцов подарить им наши флаги. Пожилой житель поселка Старая Краснянка — яркий тому пример", — подписал он кадры в своем телеграм-канале.
Бойцы СОБР Ахмат во время сильного огневого сопротивления
21 апреля, 16:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров показал кадры боев, в которых принимает участие СОБР "Ахмат"
Он подчеркнул, что такие факты характеризуют отношение местного населения к военнослужащим.
"Они искренне воспринимают их как победоносных освободителей, которым выпала честь вершить историю их родной земли. Поэтому и главный символ освободителей — государственный флаг — они готовы хранить как ценную реликвию, передавая ее из поколения в поколение", — добавил глава Чечни.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
СОБР Ахмат: Мариуполь полностью очищен
21 апреля, 20:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров рассказал о взятии Мариуполя
 
ОбществоВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала