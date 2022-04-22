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Минцифры работает над продвижением IT-продуктов в дружественные страны - РИА Новости, 22.04.2022
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Минцифры работает над продвижением IT-продуктов в дружественные страны
Минцифры работает над продвижением IT-продуктов в дружественные страны - РИА Новости, 22.04.2022
Минцифры работает над продвижением IT-продуктов в дружественные страны
Минцифры России работает над системой продвижения российских цифровых продуктов в дружественные страны, сообщает пресс-служба "Единой России" со ссылкой на... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:47
2022-04-22T18:47
технологии
максут шадаев
единая россия
сколково
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минцифры России работает над системой продвижения российских цифровых продуктов в дружественные страны, сообщает пресс-служба "Единой России" со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева."Максут Шадаев... отметил, что министерство уже работает над системой продвижения российских цифровых продуктов в дружественные страны. Помимо этого, для развития отрасли реализуется программа обучения старшеклассников языкам программирования – в ближайшее время она будет расширена, чтобы принять участие в ней смогло как можно больше школьников", - говорится в сообщении пресс-службы "Единой России" по итогам совещания по мерам поддержки российских IT-стартапов в "Сколково".Отмечается, что участники совещания предложили изменить условия льготного кредитования, сократив срок рассмотрения заявки вдвое, и упростить процедуру сертификации, которая подтверждает статус компании как представителя отрасли высоких технологий. По информации ЕР, глава Минцифры поддержал данную инициативу.В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому из федерального бюджета ежегодно будут выделяться ассигнования на грантовую поддержку перспективных разработок отечественных решений в области информационных технологий.В данный момент у Минцифры три института развития, которые предоставляют такую поддержку. Это Фонд содействия инновациям, фонд "Сколково" и Российский фонд развития информационных технологий.
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технологии, максут шадаев, единая россия, сколково
18:47 22.04.2022
 
Минцифры работает над продвижением IT-продуктов в дружественные страны

Минцифры работает над продвижением отечественных IT-продуктов в дружественные страны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТехнопарк "Сколково"
Технопарк Сколково - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минцифры России работает над системой продвижения российских цифровых продуктов в дружественные страны, сообщает пресс-служба "Единой России" со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.
"Максут Шадаев... отметил, что министерство уже работает над системой продвижения российских цифровых продуктов в дружественные страны. Помимо этого, для развития отрасли реализуется программа обучения старшеклассников языкам программирования – в ближайшее время она будет расширена, чтобы принять участие в ней смогло как можно больше школьников", - говорится в сообщении пресс-службы "Единой России" по итогам совещания по мерам поддержки российских IT-стартапов в "Сколково".
Отмечается, что участники совещания предложили изменить условия льготного кредитования, сократив срок рассмотрения заявки вдвое, и упростить процедуру сертификации, которая подтверждает статус компании как представителя отрасли высоких технологий. По информации ЕР, глава Минцифры поддержал данную инициативу.
В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому из федерального бюджета ежегодно будут выделяться ассигнования на грантовую поддержку перспективных разработок отечественных решений в области информационных технологий.
В данный момент у Минцифры три института развития, которые предоставляют такую поддержку. Это Фонд содействия инновациям, фонд "Сколково" и Российский фонд развития информационных технологий.
Программирование - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
11:32
Минцифры может расширить список компаний, входящих в реестр российского ПО
 
ТехнологииМаксут ШадаевЕдиная РоссияСколково
 
 
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