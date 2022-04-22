Минцифры работает над продвижением IT-продуктов в дружественные страны
Минцифры работает над продвижением отечественных IT-продуктов в дружественные страны
Технопарк "Сколково". Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минцифры России работает над системой продвижения российских цифровых продуктов в дружественные страны, сообщает пресс-служба "Единой России" со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.
"Максут Шадаев... отметил, что министерство уже работает над системой продвижения российских цифровых продуктов в дружественные страны. Помимо этого, для развития отрасли реализуется программа обучения старшеклассников языкам программирования – в ближайшее время она будет расширена, чтобы принять участие в ней смогло как можно больше школьников", - говорится в сообщении пресс-службы "Единой России" по итогам совещания по мерам поддержки российских IT-стартапов в "Сколково".
Отмечается, что участники совещания предложили изменить условия льготного кредитования, сократив срок рассмотрения заявки вдвое, и упростить процедуру сертификации, которая подтверждает статус компании как представителя отрасли высоких технологий. По информации ЕР, глава Минцифры поддержал данную инициативу.
В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому из федерального бюджета ежегодно будут выделяться ассигнования на грантовую поддержку перспективных разработок отечественных решений в области информационных технологий.
В данный момент у Минцифры три института развития, которые предоставляют такую поддержку. Это Фонд содействия инновациям, фонд "Сколково" и Российский фонд развития информационных технологий.