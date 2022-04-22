https://ria.ru/20220422/investitsii-1784899131.html

ЦБ призвал инвесторов не путать аналитику с манипуляциями в соцсетях

ЦБ призвал инвесторов не путать аналитику с манипуляциями в соцсетях - РИА Новости, 22.04.2022

ЦБ призвал инвесторов не путать аналитику с манипуляциями в соцсетях

Социальные сети и мессенджеры могут распространять приманки для излишне азартных инвесторов в биржевые инструменты, кроме того, не стоит путать рекомендации... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:18

2022-04-22T13:18

2022-04-22T13:18

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экономика

россия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Социальные сети и мессенджеры могут распространять приманки для излишне азартных инвесторов в биржевые инструменты, кроме того, не стоит путать рекомендации аналитиков с анонимными манипуляциями в соцсетях, сказал РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.Ранее в пятницу регулятор сообщил, что выявил манипуляции акциями ГИТа, "Пермэнергосбыта" и "Россети Юг" через ряд групп в Telegram. ЦБ заблокировал более 60 торговых счетов лиц, которые в марте 2021 года участвовали в "разгоне" акций, а также являлись организаторами и соорганизаторами."Соцсети и мессенджеры могут распространять приманки для излишне азартных инвесторов. Не путайте инвестиционную рекомендацию профессионала с анонимным настойчивым призывом отдать деньги в слишком заманчивую схему", - сказал Лях."Соцсети стали основным местом распространения как авторитетной аналитики, так и инвестиционных псевдорекомендаций. Защищая инвестора, наша задача - активно мониторить эту область и предотвращать распространение инвестиционных фейков", отметил глава департамента ЦБ."Мы предупреждаем непрофессиональных участников торгов о том, что участие в подобных схемах связано как с рисками потери денег, так и с нарушениями законодательства в сфере инсайда и манипулирования", - добавил Лях."Кроме того, нарушение законодательства об инсайде и манипулировании может привести к ухудшению вашего риск-профиля у профучастника, создать препятствия для дальнейшей работы на рынке. За такие нарушения также предусмотрена административная и при определенном размере ущерба уголовная ответственность", - обратил внимание глава департамента ЦБ.Регулятор видит, что в соцсетях и мессенджерах зачастую распространяется недобросовестная финансовая аналитика: авторы сообщений дают необоснованные расчетные уровни финансовых инструментов, которые, в свою очередь, создают определенные ожидания у инвесторов и могут способствовать их вовлечению в недобросовестные практики."Появление новых форм коммуникации и возможности для облегченного входа на рынок большого количества неквалифицированных инвесторов могут создать риск того, что недобросовестные участники рынка могут использовать это в своих целях", - резюмировал Лях.

https://ria.ru/20220422/sberbank-1784892857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

центральный банк рф (цб рф), экономика, россия