https://ria.ru/20220422/investitsii-1784899131.html
ЦБ призвал инвесторов не путать аналитику с манипуляциями в соцсетях
ЦБ призвал инвесторов не путать аналитику с манипуляциями в соцсетях - РИА Новости, 22.04.2022
ЦБ призвал инвесторов не путать аналитику с манипуляциями в соцсетях
Социальные сети и мессенджеры могут распространять приманки для излишне азартных инвесторов в биржевые инструменты, кроме того, не стоит путать рекомендации... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T13:18
2022-04-22T13:18
2022-04-22T13:18
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Социальные сети и мессенджеры могут распространять приманки для излишне азартных инвесторов в биржевые инструменты, кроме того, не стоит путать рекомендации аналитиков с анонимными манипуляциями в соцсетях, сказал РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.Ранее в пятницу регулятор сообщил, что выявил манипуляции акциями ГИТа, "Пермэнергосбыта" и "Россети Юг" через ряд групп в Telegram. ЦБ заблокировал более 60 торговых счетов лиц, которые в марте 2021 года участвовали в "разгоне" акций, а также являлись организаторами и соорганизаторами."Соцсети и мессенджеры могут распространять приманки для излишне азартных инвесторов. Не путайте инвестиционную рекомендацию профессионала с анонимным настойчивым призывом отдать деньги в слишком заманчивую схему", - сказал Лях."Соцсети стали основным местом распространения как авторитетной аналитики, так и инвестиционных псевдорекомендаций. Защищая инвестора, наша задача - активно мониторить эту область и предотвращать распространение инвестиционных фейков", отметил глава департамента ЦБ."Мы предупреждаем непрофессиональных участников торгов о том, что участие в подобных схемах связано как с рисками потери денег, так и с нарушениями законодательства в сфере инсайда и манипулирования", - добавил Лях."Кроме того, нарушение законодательства об инсайде и манипулировании может привести к ухудшению вашего риск-профиля у профучастника, создать препятствия для дальнейшей работы на рынке. За такие нарушения также предусмотрена административная и при определенном размере ущерба уголовная ответственность", - обратил внимание глава департамента ЦБ.Регулятор видит, что в соцсетях и мессенджерах зачастую распространяется недобросовестная финансовая аналитика: авторы сообщений дают необоснованные расчетные уровни финансовых инструментов, которые, в свою очередь, создают определенные ожидания у инвесторов и могут способствовать их вовлечению в недобросовестные практики."Появление новых форм коммуникации и возможности для облегченного входа на рынок большого количества неквалифицированных инвесторов могут создать риск того, что недобросовестные участники рынка могут использовать это в своих целях", - резюмировал Лях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика, россия
ЦБ призвал инвесторов не путать аналитику с манипуляциями в соцсетях
Центробанк призвал инвесторов не путать аналитику с анонимными манипуляциями в соцсетях
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Социальные сети и мессенджеры могут распространять приманки для излишне азартных инвесторов в биржевые инструменты, кроме того, не стоит путать рекомендации аналитиков с анонимными манипуляциями в соцсетях, сказал РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Ранее в пятницу регулятор сообщил, что выявил манипуляции акциями ГИТа, "Пермэнергосбыта" и "Россети Юг" через ряд групп в Telegram. ЦБ
заблокировал более 60 торговых счетов лиц, которые в марте 2021 года участвовали в "разгоне" акций, а также являлись организаторами и соорганизаторами.
"Соцсети и мессенджеры могут распространять приманки для излишне азартных инвесторов. Не путайте инвестиционную рекомендацию профессионала с анонимным настойчивым призывом отдать деньги в слишком заманчивую схему", - сказал Лях.
"Соцсети стали основным местом распространения как авторитетной аналитики, так и инвестиционных псевдорекомендаций. Защищая инвестора, наша задача - активно мониторить эту область и предотвращать распространение инвестиционных фейков", отметил глава департамента ЦБ.
"Мы предупреждаем непрофессиональных участников торгов о том, что участие в подобных схемах связано как с рисками потери денег, так и с нарушениями законодательства в сфере инсайда и манипулирования", - добавил Лях.
"Кроме того, нарушение законодательства об инсайде и манипулировании может привести к ухудшению вашего риск-профиля у профучастника, создать препятствия для дальнейшей работы на рынке. За такие нарушения также предусмотрена административная и при определенном размере ущерба уголовная ответственность", - обратил внимание глава департамента ЦБ.
Регулятор видит, что в соцсетях и мессенджерах зачастую распространяется недобросовестная финансовая аналитика: авторы сообщений дают необоснованные расчетные уровни финансовых инструментов, которые, в свою очередь, создают определенные ожидания у инвесторов и могут способствовать их вовлечению в недобросовестные практики.
"Появление новых форм коммуникации и возможности для облегченного входа на рынок большого количества неквалифицированных инвесторов могут создать риск того, что недобросовестные участники рынка могут использовать это в своих целях", - резюмировал Лях.