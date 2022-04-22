https://ria.ru/20220422/integratsionnye-1784984539.html

В "России сегодня" прошла конференция о сотрудничестве в рамках БРИКС

В "России сегодня" прошла конференция о сотрудничестве в рамках БРИКС - РИА Новости, 22.04.2022

В "России сегодня" прошла конференция о сотрудничестве в рамках БРИКС

Видеомост "Интеграционные процессы: Россия и БРИКС" состоялся в четверг на базе Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня". Он... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:08

2022-04-22T18:08

2022-04-22T18:10

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Видеомост "Интеграционные процессы: Россия и БРИКС" состоялся в четверг на базе Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня". Он стал продолжением экспертного проекта об интеграционных процессах России с зарубежными межправительственными организациями и региональными объединениями, осуществляемого медиагруппой совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Автономной некоммерческой организацией "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".В мероприятии, посвященном перспективам развития сотрудничества в рамках БРИКС, приняли участие директор Института международных отношений Папского католического университета Рио-де-Жанейро Луис Фернандес, директор Института Латинской Америки Российской академии наук Дмитрий Разумовский, старший научный сотрудник Исследовательского фонда Observer Абхиджит Мукхопадхьяй, профессор Санкт-Петербургского Государственного университета Яна Лексютина, директор Центра исследований БРИКС Фуданьского университета Шэнь И, директор Центра изучения России Института исследований БРИКС Сычуаньского университета иностранных языков Пу Гунин, проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета Виктория Панова, исполнительный директор Института глобального диалога Филани Мтембу и старший научный сотрудник Центра исследований международных институтов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Андрей Шелепов.В ходе дискуссии эксперты обсудили феномен БРИКС, текущие вызовы, стоящие перед объединением в экономической, политической и культурной сферах, и перспективы наращивания сотрудничества.Открывая дискуссию, представитель Бразилии Луис Фернандес остановился на экономических аспектах взаимодействия стран БРИКС: "За последние годы члены объединения расширили свою долю в мировой экономике. Они несут идею реформы системы международного экономического управления, стремятся сделать так, чтобы она отражала реалии меняющегося мира".Дмитрий Разумовский сфокусировался на перспективах расширения блока с участием латиноамериканских стран, формате БРИКС+, а также продолжил тему вызовов, стоящих перед объединением в экономической сфере, прежде всего логистике и финансовых расчетах.Представитель индийского Исследовательского фонда Observer Абхиджит Мукхопадхьяй представил локальный взгляд на экономическое сотрудничество в рамках БРИКС. Он отметил, что несмотря на сложности, в том числе геополитического характера, "у торговли в национальных валютах в рамках БРИКС существует большой потенциал, это может пойти на пользу всем членам объединения".Профессор Санкт-Петербургского Государственного университета Яна Лексютина проанализировала текущие проблемные моменты и вызовы объединению в экономической сфере: торговый дисбаланс, недостатки инфраструктуры, санкционное давление. "В первую очередь, перед БРИКС стоит задача налаживания механизма международных расчётов, расширение и облегчение использования национальных валют", - резюмировала она, отметив сложность данной задачи.Директор Центра исследований БРИКС Фуданьского университета Шэнь И подчеркнул уникальность БРИКС как объединения: "БРИКС эволюционирует, и спектр вопросов, который нами рассматривается, постоянно расширяется, все новые и новые темы добавляются в нашу повестку. Сейчас мы должны сосредоточиться на трех направлениях взаимодействия: борьбе с пандемией, геополитических проблемах в области безопасности и развитии цифровой экономики".С ним согласна его коллега из Сычуаньского университета иностранных языков Пу Гунин, которая отметила важность оптимизации регионального сотрудничества БРИКС и выделила первостепенные задачи: активизация роли формата БРИКС+, расширение участия Нового банка развития, развитие потенциала партнерства между БРИКС и региональными организациями.Проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета Виктория Панова подчеркнула, что при всех объективных сложностях страны БРИКС проходят через кризисные моменты с новыми идеями, расширяя и углубляя сферы сотрудничества. Она отдельно отметила важность усиления научно-технического взаимодействия.Говоря о геополитических аспектах интеграционных процессов и их влиянии на экономические отношения, представитель Института глобального диалога из ЮАР Филани Мтембу указал, что текущий кризис показывает, насколько актуален вопрос трансформации международной финансовой системы. "Те факторы, которые обеспечили сближение БРИКС, включали в себя, в том числе, вопросы экономики. Один из основных вопросов на повестке БРИКС – реформирование Бреттон-Вудской системы", - заключил он.В завершении дискуссии представитель РАНХиГС Андрей Шелепов рассказал о цифровой экономике в контексте БРИКС: развитии digital-инфраструктуры, усилении кибербезопасности, разработке цифровых финансовых приложений, разработках в области искусственного интеллекта.Ранее состоялось аналогичное экспертное мероприятие по тематике ШОС. В рамках серии круглых столов также планируются встречи с экспертами из стран АСЕАН, Латинской Америки, Африки и исламского мира. Проект ставит своей целью многосторонний анализ текущих международных интеграционных процессов, а также обмен мнениями о роли России в них."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

миа "россия сегодня", брикс, новости агентства, россия