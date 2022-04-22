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В Баварии заявили о тотальной катастрофе при отказе от российского газа - РИА Новости, 22.04.2022
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В Баварии заявили о тотальной катастрофе при отказе от российского газа
В Баварии заявили о тотальной катастрофе при отказе от российского газа - РИА Новости, 22.04.2022
В Баварии заявили о тотальной катастрофе при отказе от российского газа
Введение эмбарго на российский газ приведет Германию к катастрофе из-за остановки промышленности, заявили Die Welt баварские депутаты Эрвин Шнайдер и Стефан... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:12
2022-04-22T16:32
в мире
бавария
германия
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Введение эмбарго на российский газ приведет Германию к катастрофе из-за остановки промышленности, заявили Die Welt баварские депутаты Эрвин Шнайдер и Стефан Майер.Крупные химические предприятия зачастую являются скрытой причиной благосостояния регионов. Так, на баварский "химический треугольник" в Альтэттинге приходится 0,8 процента от всего энергетического потребления в Германии, и возможный отказ от российского сырья грозит обрушением производства с последующей цепью негативных последствий, говорится в публикации.Член городского совета Альтэттинга Эрвин Шнайдер назвал любые требования о введении эмбарго в отношении энергоносителей из России "пугающе наивными"."Для нас это стало бы тотальной катастрофой. Здесь очень быстро погаснут все огни", — сказал депутат.Аналогичного мнения придерживается депутат бундестага от города Стефан Майер. Он напомнил, что Бавария на 90% зависит от российского газа, и быстро изменить ситуацию не получится."Мы не должны пилить сук, на котором сидим. &lt;…&gt; Наш регион без газа ждет катастрофа. Инициированное нами самими эмбарго стало бы безрассудством", — подчеркнул парламентарий.Шнайдер, в свою очередь, добавил, что благодаря химической промышленности Альтэттинг входит в число богатейших немецких городов, и без этих предприятий его ждет нищета.По данным Die Welt, в химической промышленности в Баварии заняты 20 тысяч человек, и еще 50 тысяч рабочих мест зависят от этих предприятий. Помимо этих производств, есть и другие зависящие от поставок газа.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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в мире, бавария, германия, россия, санкции в отношении россии
16:12 22.04.2022 (обновлено: 16:32 22.04.2022)
 
В Баварии заявили о тотальной катастрофе при отказе от российского газа

Баварские депутаты Шнайдер и Майер заявили о тотальной катастрофе без российского газа

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Введение эмбарго на российский газ приведет Германию к катастрофе из-за остановки промышленности, заявили Die Welt баварские депутаты Эрвин Шнайдер и Стефан Майер.
Крупные химические предприятия зачастую являются скрытой причиной благосостояния регионов. Так, на баварский "химический треугольник" в Альтэттинге приходится 0,8 процента от всего энергетического потребления в Германии, и возможный отказ от российского сырья грозит обрушением производства с последующей цепью негативных последствий, говорится в публикации.
Член городского совета Альтэттинга Эрвин Шнайдер назвал любые требования о введении эмбарго в отношении энергоносителей из России "пугающе наивными".
"Для нас это стало бы тотальной катастрофой. Здесь очень быстро погаснут все огни", — сказал депутат.
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Аналогичного мнения придерживается депутат бундестага от города Стефан Майер. Он напомнил, что Бавария на 90% зависит от российского газа, и быстро изменить ситуацию не получится.
"Мы не должны пилить сук, на котором сидим. <…> Наш регион без газа ждет катастрофа. Инициированное нами самими эмбарго стало бы безрассудством", — подчеркнул парламентарий.
Шнайдер, в свою очередь, добавил, что благодаря химической промышленности Альтэттинг входит в число богатейших немецких городов, и без этих предприятий его ждет нищета.
По данным Die Welt, в химической промышленности в Баварии заняты 20 тысяч человек, и еще 50 тысяч рабочих мест зависят от этих предприятий. Помимо этих производств, есть и другие зависящие от поставок газа.
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Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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