https://ria.ru/20220422/germaniya-1784949114.html

В Баварии заявили о тотальной катастрофе при отказе от российского газа

В Баварии заявили о тотальной катастрофе при отказе от российского газа - РИА Новости, 22.04.2022

В Баварии заявили о тотальной катастрофе при отказе от российского газа

Введение эмбарго на российский газ приведет Германию к катастрофе из-за остановки промышленности, заявили Die Welt баварские депутаты Эрвин Шнайдер и Стефан... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:12

2022-04-22T16:12

2022-04-22T16:32

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германия

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Введение эмбарго на российский газ приведет Германию к катастрофе из-за остановки промышленности, заявили Die Welt баварские депутаты Эрвин Шнайдер и Стефан Майер.Крупные химические предприятия зачастую являются скрытой причиной благосостояния регионов. Так, на баварский "химический треугольник" в Альтэттинге приходится 0,8 процента от всего энергетического потребления в Германии, и возможный отказ от российского сырья грозит обрушением производства с последующей цепью негативных последствий, говорится в публикации.Член городского совета Альтэттинга Эрвин Шнайдер назвал любые требования о введении эмбарго в отношении энергоносителей из России "пугающе наивными"."Для нас это стало бы тотальной катастрофой. Здесь очень быстро погаснут все огни", — сказал депутат.Аналогичного мнения придерживается депутат бундестага от города Стефан Майер. Он напомнил, что Бавария на 90% зависит от российского газа, и быстро изменить ситуацию не получится."Мы не должны пилить сук, на котором сидим. <…> Наш регион без газа ждет катастрофа. Инициированное нами самими эмбарго стало бы безрассудством", — подчеркнул парламентарий.Шнайдер, в свою очередь, добавил, что благодаря химической промышленности Альтэттинг входит в число богатейших немецких городов, и без этих предприятий его ждет нищета.По данным Die Welt, в химической промышленности в Баварии заняты 20 тысяч человек, и еще 50 тысяч рабочих мест зависят от этих предприятий. Помимо этих производств, есть и другие зависящие от поставок газа.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220421/ssha-1784777284.html

https://ria.ru/20220421/panika-1784762947.html

https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784746550.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, бавария, германия, россия, санкции в отношении россии