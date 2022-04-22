https://ria.ru/20220422/finansirovanie-1784945959.html

Вологодчина увеличит финансирование сельских территорий в три раза

Вологодчина увеличит финансирование сельских территорий в три раза - РИА Новости, 22.04.2022

Вологодчина увеличит финансирование сельских территорий в три раза

Порядка 210 миллионов рублей, что в три раза больше прошлогоднего уровня, направит Вологодская область на комплексное развитие сельских поселений в рамках... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:04

2022-04-22T16:04

2022-04-22T16:04

вологодская область

благоустройство

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

ВОЛОГДА, 22 апр – РИА Новости. Порядка 210 миллионов рублей, что в три раза больше прошлогоднего уровня, направит Вологодская область на комплексное развитие сельских поселений в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на заявление первого заместителя губернатора области Антона Кольцова.По его словам, области третий год получает федеральное финансирование на благоустройство сельских территорий, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, создание новых рабочих мест в сельской местности. В прошлом году 64 миллиона рублей федеральной программы потратили на капитальный ремонт шести социальных объектов и строительство газопровода в селах Шуйское и Горицы. В этом году из федерального бюджета регион получит порядка 169 миллионов рублей, еще около 40 миллионов вложат региональный бюджет и муниципалитеты."Комплексный подход помогает создать комфортные условия для жителей сельских населенных пунктов сразу по нескольким направлениям. Мы видим интерес со стороны муниципалитетов к этой программе, помогаем им готовить заявки. Ожидаем хороший результат и по заявочной кампании на 2023 год, которую сейчас проводит Минсельхоз России", - сказал Кольцов.

https://ria.ru/20220328/gospodderzhka-1780408077.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

благоустройство, жкх