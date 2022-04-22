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Вологодчина увеличит финансирование сельских территорий в три раза - РИА Новости, 22.04.2022
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Вологодская область
https://ria.ru/20220422/finansirovanie-1784945959.html
Вологодчина увеличит финансирование сельских территорий в три раза
Вологодчина увеличит финансирование сельских территорий в три раза - РИА Новости, 22.04.2022
Вологодчина увеличит финансирование сельских территорий в три раза
Порядка 210 миллионов рублей, что в три раза больше прошлогоднего уровня, направит Вологодская область на комплексное развитие сельских поселений в рамках... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:04
2022-04-22T16:04
вологодская область
благоустройство
жкх
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ВОЛОГДА, 22 апр – РИА Новости. Порядка 210 миллионов рублей, что в три раза больше прошлогоднего уровня, направит Вологодская область на комплексное развитие сельских поселений в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на заявление первого заместителя губернатора области Антона Кольцова.По его словам, области третий год получает федеральное финансирование на благоустройство сельских территорий, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, создание новых рабочих мест в сельской местности. В прошлом году 64 миллиона рублей федеральной программы потратили на капитальный ремонт шести социальных объектов и строительство газопровода в селах Шуйское и Горицы. В этом году из федерального бюджета регион получит порядка 169 миллионов рублей, еще около 40 миллионов вложат региональный бюджет и муниципалитеты."Комплексный подход помогает создать комфортные условия для жителей сельских населенных пунктов сразу по нескольким направлениям. Мы видим интерес со стороны муниципалитетов к этой программе, помогаем им готовить заявки. Ожидаем хороший результат и по заявочной кампании на 2023 год, которую сейчас проводит Минсельхоз России", - сказал Кольцов.
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благоустройство, жкх
16:04 22.04.2022
 

Вологодчина увеличит финансирование сельских территорий в три раза

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВОЛОГДА, 22 апр – РИА Новости. Порядка 210 миллионов рублей, что в три раза больше прошлогоднего уровня, направит Вологодская область на комплексное развитие сельских поселений в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на заявление первого заместителя губернатора области Антона Кольцова.
По его словам, области третий год получает федеральное финансирование на благоустройство сельских территорий, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, создание новых рабочих мест в сельской местности. В прошлом году 64 миллиона рублей федеральной программы потратили на капитальный ремонт шести социальных объектов и строительство газопровода в селах Шуйское и Горицы. В этом году из федерального бюджета регион получит порядка 169 миллионов рублей, еще около 40 миллионов вложат региональный бюджет и муниципалитеты.
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"Комплексный подход помогает создать комфортные условия для жителей сельских населенных пунктов сразу по нескольким направлениям. Мы видим интерес со стороны муниципалитетов к этой программе, помогаем им готовить заявки. Ожидаем хороший результат и по заявочной кампании на 2023 год, которую сейчас проводит Минсельхоз России", - сказал Кольцов.
 
Вологодская областьБлагоустройствоЖКХ
 
 
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