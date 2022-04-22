https://ria.ru/20220422/finansirovanie-1784945959.html
Вологодчина увеличит финансирование сельских территорий в три раза
Вологодчина увеличит финансирование сельских территорий в три раза - РИА Новости, 22.04.2022
Вологодчина увеличит финансирование сельских территорий в три раза
Порядка 210 миллионов рублей, что в три раза больше прошлогоднего уровня, направит Вологодская область на комплексное развитие сельских поселений в рамках... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:04
2022-04-22T16:04
2022-04-22T16:04
вологодская область
благоустройство
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ВОЛОГДА, 22 апр – РИА Новости. Порядка 210 миллионов рублей, что в три раза больше прошлогоднего уровня, направит Вологодская область на комплексное развитие сельских поселений в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на заявление первого заместителя губернатора области Антона Кольцова.По его словам, области третий год получает федеральное финансирование на благоустройство сельских территорий, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, создание новых рабочих мест в сельской местности. В прошлом году 64 миллиона рублей федеральной программы потратили на капитальный ремонт шести социальных объектов и строительство газопровода в селах Шуйское и Горицы. В этом году из федерального бюджета регион получит порядка 169 миллионов рублей, еще около 40 миллионов вложат региональный бюджет и муниципалитеты."Комплексный подход помогает создать комфортные условия для жителей сельских населенных пунктов сразу по нескольким направлениям. Мы видим интерес со стороны муниципалитетов к этой программе, помогаем им готовить заявки. Ожидаем хороший результат и по заявочной кампании на 2023 год, которую сейчас проводит Минсельхоз России", - сказал Кольцов.
https://ria.ru/20220328/gospodderzhka-1780408077.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
благоустройство, жкх
ВОЛОГДА, 22 апр – РИА Новости. Порядка 210 миллионов рублей, что в три раза больше прошлогоднего уровня, направит Вологодская область на комплексное развитие сельских поселений в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на заявление первого заместителя губернатора области Антона Кольцова.
По его словам, области третий год получает федеральное финансирование на благоустройство сельских территорий, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, создание новых рабочих мест в сельской местности. В прошлом году 64 миллиона рублей федеральной программы потратили на капитальный ремонт шести социальных объектов и строительство газопровода в селах Шуйское и Горицы. В этом году из федерального бюджета регион получит порядка 169 миллионов рублей, еще около 40 миллионов вложат региональный бюджет и муниципалитеты.
"Комплексный подход помогает создать комфортные условия для жителей сельских населенных пунктов сразу по нескольким направлениям. Мы видим интерес со стороны муниципалитетов к этой программе, помогаем им готовить заявки. Ожидаем хороший результат и по заявочной кампании на 2023 год, которую сейчас проводит Минсельхоз
России", - сказал Кольцов.