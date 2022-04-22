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Кара-Мурза озвучил фейки на выступлении в США, считает следствие - РИА Новости, 22.04.2022
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Кара-Мурза озвучил фейки на выступлении в США, считает следствие
Кара-Мурза озвучил фейки на выступлении в США, считает следствие - РИА Новости, 22.04.2022
Кара-Мурза озвучил фейки на выступлении в США, считает следствие
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурзы подозревается в распространении фейков о российской армии во время своего выступления в палате представителей в штате... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:02
2022-04-22T20:43
владимир кара-мурза
владимир кара-мурза-младший
россия
аризона
москва
вооруженные силы рф
bellingcat
происшествия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурзы подозревается в распространении фейков о российской армии во время своего выступления в палате представителей в штате Аризона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы."Вменяется выступление в палате представителей штата Аризона 15 марта сего года", - уточнил собеседник агентства на вопрос, где именно, по мнению следствия, имело место преступление.Сегодня Басманный суд планирует рассмотреть ходатайства о заключении Кара-Мурзы в СИЗО на время следствия.Политику вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК РФ), которая предусматривает от пяти до десяти лет колонии.Владимир Кара-Мурза-младший – видный участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных демократических форумов в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).В 2015 и в 2017 году Кара-Мурзу-младшего госпитализировали в Москве с симптомами отравления неизвестным веществом. Издания Bellingcat* и The Insider*, которые российские власти связывали с зарубежными спецслужбами и недавно признали СМИ-иноагентами, впоследствии писали, что Кара-Мурзу-младшего якобы могли отравить российские спецслужбы.Кара-Мурза-младший добивался в России возбуждения уголовного дела о покушении на убийство в связи с отравлениями. О возбуждении дела на текущий момент не сообщалось.* Организация признана в России иностранным агентом
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владимир кара-мурза, владимир кара-мурза-младший, россия, аризона, москва, вооруженные силы рф, bellingcat, происшествия
18:02 22.04.2022 (обновлено: 20:43 22.04.2022)
 
Кара-Мурза озвучил фейки на выступлении в США, считает следствие

Следствие считает, что Кара-Мурза озвучил фейки о российской армии на выступлении в США

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурзы подозревается в распространении фейков о российской армии во время своего выступления в палате представителей в штате Аризона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
"Вменяется выступление в палате представителей штата Аризона 15 марта сего года", - уточнил собеседник агентства на вопрос, где именно, по мнению следствия, имело место преступление.
Владимир Кара-Мурза - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
12:42В России
Против Кара-Мурзы возбудили уголовное дело за фейки о военных РФ
Сегодня Басманный суд планирует рассмотреть ходатайства о заключении Кара-Мурзы в СИЗО на время следствия.
Политику вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК РФ), которая предусматривает от пяти до десяти лет колонии.
Владимир Кара-Мурза-младший – видный участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных демократических форумов в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
В 2015 и в 2017 году Кара-Мурзу-младшего госпитализировали в Москве с симптомами отравления неизвестным веществом. Издания Bellingcat* и The Insider*, которые российские власти связывали с зарубежными спецслужбами и недавно признали СМИ-иноагентами, впоследствии писали, что Кара-Мурзу-младшего якобы могли отравить российские спецслужбы.
Кара-Мурза-младший добивался в России возбуждения уголовного дела о покушении на убийство в связи с отравлениями. О возбуждении дела на текущий момент не сообщалось.
* Организация признана в России иностранным агентом
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
12:33
В Кремле прокомментировали возбуждение дела против политика Кара-Мурзы
 
Владимир Кара-МурзаВладимир Кара-Мурза-младшийРоссияАризонаМоскваВооруженные силы РФBellingcatПроисшествия
 
 
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