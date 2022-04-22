18:02 22.04.2022 (обновлено: 20:43 22.04.2022)
Кара-Мурза озвучил фейки на выступлении в США, считает следствие
Следствие считает, что Кара-Мурза озвучил фейки о российской армии на выступлении в США
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурзы подозревается в распространении фейков о российской армии во время своего выступления в палате представителей в штате Аризона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
"Вменяется выступление в палате представителей штата Аризона 15 марта сего года", - уточнил собеседник агентства на вопрос, где именно, по мнению следствия, имело место преступление.
Сегодня Басманный суд планирует рассмотреть ходатайства о заключении Кара-Мурзы в СИЗО на время следствия.
Владимир Кара-Мурза-младший – видный участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных демократических форумов в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
В 2015 и в 2017 году Кара-Мурзу-младшего госпитализировали в Москве с симптомами отравления неизвестным веществом. Издания Bellingcat* и The Insider*, которые российские власти связывали с зарубежными спецслужбами и недавно признали СМИ-иноагентами, впоследствии писали, что Кара-Мурзу-младшего якобы могли отравить российские спецслужбы.
Кара-Мурза-младший добивался в России возбуждения уголовного дела о покушении на убийство в связи с отравлениями. О возбуждении дела на текущий момент не сообщалось.
* Организация признана в России иностранным агентом