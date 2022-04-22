https://ria.ru/20220422/feyki-1784983235.html

Кара-Мурза озвучил фейки на выступлении в США, считает следствие

Кара-Мурза озвучил фейки на выступлении в США, считает следствие - РИА Новости, 22.04.2022

Кара-Мурза озвучил фейки на выступлении в США, считает следствие

Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурзы подозревается в распространении фейков о российской армии во время своего выступления в палате представителей в штате... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:02

2022-04-22T18:02

2022-04-22T20:43

владимир кара-мурза

владимир кара-мурза-младший

россия

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вооруженные силы рф

bellingcat

происшествия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурзы подозревается в распространении фейков о российской армии во время своего выступления в палате представителей в штате Аризона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы."Вменяется выступление в палате представителей штата Аризона 15 марта сего года", - уточнил собеседник агентства на вопрос, где именно, по мнению следствия, имело место преступление.Сегодня Басманный суд планирует рассмотреть ходатайства о заключении Кара-Мурзы в СИЗО на время следствия.Политику вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК РФ), которая предусматривает от пяти до десяти лет колонии.Владимир Кара-Мурза-младший – видный участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных демократических форумов в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).В 2015 и в 2017 году Кара-Мурзу-младшего госпитализировали в Москве с симптомами отравления неизвестным веществом. Издания Bellingcat* и The Insider*, которые российские власти связывали с зарубежными спецслужбами и недавно признали СМИ-иноагентами, впоследствии писали, что Кара-Мурзу-младшего якобы могли отравить российские спецслужбы.Кара-Мурза-младший добивался в России возбуждения уголовного дела о покушении на убийство в связи с отравлениями. О возбуждении дела на текущий момент не сообщалось.* Организация признана в России иностранным агентом

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/feyki-1784888517.html

https://ria.ru/20220422/kara-murza-1784885824.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир кара-мурза, владимир кара-мурза-младший, россия, аризона, москва, вооруженные силы рф, bellingcat, происшествия