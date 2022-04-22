https://ria.ru/20220422/bankrotstva-1784828871.html
СМИ: эмбарго на российский газ грозит Германии волной банкротств
СМИ: эмбарго на российский газ грозит Германии волной банкротств - РИА Новости, 22.04.2022
СМИ: эмбарго на российский газ грозит Германии волной банкротств
Эмбарго на поставки российских энергоносителей в Германию несет огромные риски для немецкого бизнеса, а особенно сильно от такого решения пострадают малые и... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T03:02
2022-04-22T03:02
2022-04-22T03:02
в мире
анналена бербок
германия
украина
россия
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Эмбарго на поставки российских энергоносителей в Германию несет огромные риски для немецкого бизнеса, а особенно сильно от такого решения пострадают малые и средние предприятия, пишет газета Handelsblatt.По результатам опроса, проведенного объединением малого и среднего бизнеса ZGV, значительная часть таких компаний не заключала долгосрочных контрактов на поставку энергии, указывает издание. Так, лишь два процента из 42 тысяч опрошенных компаний заявили о контрактах на срок более чем три года.Как пишет Handelsblatt, результаты опроса свидетельствуют, что эмбарго на поставку российских энергоносителей несет огромные риски для немецкого бизнеса, особенно сильно от поставок зависят малые и средние предприятия. По данным опроса ZGV, 47% таких компаний используют газ в качестве основного источника энергии, а 16% — нефть.На данный момент многие компании уже испытывают трудности из-за высоких цен на энергию. При этом малым и средним предприятиям грозит волна банкротств, из-за чего немецкое правительство анонсировало программу экономической помощи, говорится в статье.Вместе с тем эксперты полагают, что полностью устранить угрозу таким способом невозможно. "Анонсированная правительством программа поддержки в рамках затрат на энергию не сможет предотвратить множество банкротств малых и средних предприятий, в случае если цены на энергетику останутся нестабильными", — приводит газета слова председателя немецкого объединения арбитражных управляющих Кристофа Ниринга.По предварительным данным федерального статистического агентства Германии, число процедур банкротств за март выросло на 27%, отмечает издание. При этом эксперты Института экономических исследований Лейбница в Галле предполагают, что в будущие месяцы их число будет только расти.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Так, глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила о намерении Берлина как можно скорее отказаться от импорта российского газа.Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для западных стран и вызвали рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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в мире, анналена бербок, германия, украина, россия
СМИ: эмбарго на российский газ грозит Германии волной банкротств
Handelsblatt: эмбарго на российский газ грозит волной банкротств немецким предприятиям
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости.
Эмбарго на поставки российских энергоносителей в Германию несет огромные риски для немецкого бизнеса, а особенно сильно от такого решения пострадают малые и средние предприятия, пишет
газета Handelsblatt.
По результатам опроса, проведенного объединением малого и среднего бизнеса ZGV, значительная часть таких компаний не заключала долгосрочных контрактов на поставку энергии, указывает издание. Так, лишь два процента из 42 тысяч опрошенных компаний заявили о контрактах на срок более чем три года.
Как пишет Handelsblatt, результаты опроса свидетельствуют, что эмбарго на поставку российских энергоносителей несет огромные риски для немецкого бизнеса, особенно сильно от поставок зависят малые и средние предприятия. По данным опроса ZGV, 47% таких компаний используют газ в качестве основного источника энергии, а 16% — нефть.
На данный момент многие компании уже испытывают трудности из-за высоких цен на энергию. При этом малым и средним предприятиям грозит волна банкротств, из-за чего немецкое правительство анонсировало программу экономической помощи, говорится в статье.
Вместе с тем эксперты полагают, что полностью устранить угрозу таким способом невозможно. "Анонсированная правительством программа поддержки в рамках затрат на энергию не сможет предотвратить множество банкротств малых и средних предприятий, в случае если цены на энергетику останутся нестабильными", — приводит газета слова председателя немецкого объединения арбитражных управляющих Кристофа Ниринга.
По предварительным данным федерального статистического агентства Германии
, число процедур банкротств за март выросло на 27%, отмечает издание. При этом эксперты Института экономических исследований Лейбница в Галле предполагают, что в будущие месяцы их число будет только расти.
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины
Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию
. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе
громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Так, глава МИД Германии Анналена Бербок
сообщила о намерении Берлина как можно скорее отказаться от импорта российского газа.
Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для западных стран и вызвали рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.