https://ria.ru/20220422/bankrotstva-1784828871.html

СМИ: эмбарго на российский газ грозит Германии волной банкротств

СМИ: эмбарго на российский газ грозит Германии волной банкротств - РИА Новости, 22.04.2022

СМИ: эмбарго на российский газ грозит Германии волной банкротств

Эмбарго на поставки российских энергоносителей в Германию несет огромные риски для немецкого бизнеса, а особенно сильно от такого решения пострадают малые и... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T03:02

2022-04-22T03:02

2022-04-22T03:02

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Эмбарго на поставки российских энергоносителей в Германию несет огромные риски для немецкого бизнеса, а особенно сильно от такого решения пострадают малые и средние предприятия, пишет газета Handelsblatt.По результатам опроса, проведенного объединением малого и среднего бизнеса ZGV, значительная часть таких компаний не заключала долгосрочных контрактов на поставку энергии, указывает издание. Так, лишь два процента из 42 тысяч опрошенных компаний заявили о контрактах на срок более чем три года.Как пишет Handelsblatt, результаты опроса свидетельствуют, что эмбарго на поставку российских энергоносителей несет огромные риски для немецкого бизнеса, особенно сильно от поставок зависят малые и средние предприятия. По данным опроса ZGV, 47% таких компаний используют газ в качестве основного источника энергии, а 16% — нефть.На данный момент многие компании уже испытывают трудности из-за высоких цен на энергию. При этом малым и средним предприятиям грозит волна банкротств, из-за чего немецкое правительство анонсировало программу экономической помощи, говорится в статье.Вместе с тем эксперты полагают, что полностью устранить угрозу таким способом невозможно. "Анонсированная правительством программа поддержки в рамках затрат на энергию не сможет предотвратить множество банкротств малых и средних предприятий, в случае если цены на энергетику останутся нестабильными", — приводит газета слова председателя немецкого объединения арбитражных управляющих Кристофа Ниринга.По предварительным данным федерального статистического агентства Германии, число процедур банкротств за март выросло на 27%, отмечает издание. При этом эксперты Института экономических исследований Лейбница в Галле предполагают, что в будущие месяцы их число будет только расти.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Так, глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила о намерении Берлина как можно скорее отказаться от импорта российского газа.Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для западных стран и вызвали рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220421/panika-1784762947.html

https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784746550.html

германия

украина

россия

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в мире, анналена бербок, германия, украина, россия