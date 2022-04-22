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При взрыве в мечети в провинции Кундуз погибли 33 человека - РИА Новости, 22.04.2022
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При взрыве в мечети в провинции Кундуз погибли 33 человека
При взрыве в мечети в провинции Кундуз погибли 33 человека - РИА Новости, 22.04.2022
При взрыве в мечети в провинции Кундуз погибли 33 человека
По меньшей мере 33 человека, в том числе дети, погибли в результате взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз, еще 43 человека пострадали, сообщил... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:41
2022-04-22T18:59
в мире
афганистан
кундуз (провинция)
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КАБУЛ, 22 апр - РИА Новости. По меньшей мере 33 человека, в том числе дети, погибли в результате взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз, еще 43 человека пострадали, сообщил представитель талибов (движение "Талибан"*) Забиулла Муджахид.Местные СМИ в пятницу сообщили, что в мечети в провинции Кундуз произошел взрыв. Ранее сообщалось о более чем 30 погибших и пострадавших."Мы с прискорбием узнали, что взрыв произошел в мечети... в Кундузе сегодня днем. Тридцать три мирных жителя, в том числе дети, погибли, еще 43 человека пострадали", - написал Муджахид в Twitter.Он добавил, что движение "осуждает это преступление" и выражает соболезнования семьям погибших. Муджахид заявил, что виновные будут задержаны и наказаны.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, афганистан, кундуз (провинция), оон
18:41 22.04.2022 (обновлено: 18:59 22.04.2022)
 
При взрыве в мечети в провинции Кундуз погибли 33 человека

При взрыве в мечети в афганской провинции Кундуз погибли 33 человека, в том числе дети

© AP Photo / Rahmat GulМашина скорой помощи в Афганистане
Машина скорой помощи в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
Машина скорой помощи в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 22 апр - РИА Новости. По меньшей мере 33 человека, в том числе дети, погибли в результате взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз, еще 43 человека пострадали, сообщил представитель талибов (движение "Талибан"*) Забиулла Муджахид.
Местные СМИ в пятницу сообщили, что в мечети в провинции Кундуз произошел взрыв. Ранее сообщалось о более чем 30 погибших и пострадавших.
Боевик Талибана* в городе Мазари-Шариф - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 15:40
ИГ* взяло ответственность за взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе
"Мы с прискорбием узнали, что взрыв произошел в мечети... в Кундузе сегодня днем. Тридцать три мирных жителя, в том числе дети, погибли, еще 43 человека пострадали", - написал Муджахид в Twitter.
Он добавил, что движение "осуждает это преступление" и выражает соболезнования семьям погибших. Муджахид заявил, что виновные будут задержаны и наказаны.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
21 апреля, 15:00
Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане достигло 30 человек
 
В миреАфганистанКундуз (провинция)ООН
 
 
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