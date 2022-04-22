https://ria.ru/20220422/afganistan-1784993207.html
При взрыве в мечети в провинции Кундуз погибли 33 человека
При взрыве в мечети в провинции Кундуз погибли 33 человека - РИА Новости, 22.04.2022
При взрыве в мечети в провинции Кундуз погибли 33 человека
По меньшей мере 33 человека, в том числе дети, погибли в результате взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз, еще 43 человека пострадали, сообщил... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:41
2022-04-22T18:41
2022-04-22T18:59
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КАБУЛ, 22 апр - РИА Новости. По меньшей мере 33 человека, в том числе дети, погибли в результате взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз, еще 43 человека пострадали, сообщил представитель талибов (движение "Талибан"*) Забиулла Муджахид.Местные СМИ в пятницу сообщили, что в мечети в провинции Кундуз произошел взрыв. Ранее сообщалось о более чем 30 погибших и пострадавших."Мы с прискорбием узнали, что взрыв произошел в мечети... в Кундузе сегодня днем. Тридцать три мирных жителя, в том числе дети, погибли, еще 43 человека пострадали", - написал Муджахид в Twitter.Он добавил, что движение "осуждает это преступление" и выражает соболезнования семьям погибших. Муджахид заявил, что виновные будут задержаны и наказаны.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220421/afganistan-1784732303.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, афганистан, кундуз (провинция), оон
18:41 22.04.2022 (обновлено: 18:59 22.04.2022)
При взрыве в мечети в провинции Кундуз погибли 33 человека
При взрыве в мечети в афганской провинции Кундуз погибли 33 человека, в том числе дети
КАБУЛ, 22 апр - РИА Новости. По меньшей мере 33 человека, в том числе дети, погибли в результате взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз, еще 43 человека пострадали, сообщил представитель талибов (движение "Талибан"*) Забиулла Муджахид.
Местные СМИ в пятницу сообщили, что в мечети в провинции Кундуз
произошел взрыв. Ранее сообщалось о более чем 30 погибших и пострадавших.
"Мы с прискорбием узнали, что взрыв произошел в мечети... в Кундузе сегодня днем. Тридцать три мирных жителя, в том числе дети, погибли, еще 43 человека пострадали", - написал Муджахид в Twitter.
Он добавил, что движение "осуждает это преступление" и выражает соболезнования семьям погибших. Муджахид заявил, что виновные будут задержаны и наказаны.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.