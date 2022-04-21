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Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 21.04.2022

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска в 13.30 мск вновь обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:55

2022-04-21T13:55

2022-04-21T14:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

ясиноватая

донецкая народная республика

владимир путин

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Украинские войска в 13.30 мск вновь обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В 13.00 представительство ДНР в СЦКК также фиксировало обстрел города из "Града" со стороны украинских войск."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13:30 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Тelegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, ясиноватая, донецкая народная республика, владимир путин, сцкк