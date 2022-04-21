https://ria.ru/20220421/vaktsinatsiya-1784685834.html

Подросткам в России не разрешили самостоятельно вакцинироваться от COVID-19

Подросткам в России не разрешили самостоятельно вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 21.04.2022

Подросткам в России не разрешили самостоятельно вакцинироваться от COVID-19

Верховный суд РФ отказал студентке, которая просила признать недействующими пункт о необходимости согласия родителей для вакцинации от коронавируса детям от 12... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:58

2022-04-21T12:58

2022-04-21T12:58

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

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верховный суд рф

россия

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Верховный суд РФ отказал студентке, которая просила признать недействующими пункт о необходимости согласия родителей для вакцинации от коронавируса детям от 12 до 17 лет, сообщил РИА Новости представитель истицы Пётр Карманов."Суд отказал в иске, пока решение было оглашено без мотивировочной части", - сказал собеседник агентства.В иске 17-летняя девушка указывала, что хочет привиться от ковида, "однако получить заявление от родителей у неё не получается", в связи с чем она неоднократно получала отказы в вакцинации в медучреждениях. Она также обратила внимание на то, что другие прививки подростки имеют право получать самостоятельно с 15 лет.

https://ria.ru/20220421/delta-1784617160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, верховный суд рф, россия