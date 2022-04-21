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Подросткам в России не разрешили самостоятельно вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 21.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220421/vaktsinatsiya-1784685834.html
Подросткам в России не разрешили самостоятельно вакцинироваться от COVID-19
Подросткам в России не разрешили самостоятельно вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 21.04.2022
Подросткам в России не разрешили самостоятельно вакцинироваться от COVID-19
Верховный суд РФ отказал студентке, которая просила признать недействующими пункт о необходимости согласия родителей для вакцинации от коронавируса детям от 12... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:58
2022-04-21T12:58
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
верховный суд рф
россия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Верховный суд РФ отказал студентке, которая просила признать недействующими пункт о необходимости согласия родителей для вакцинации от коронавируса детям от 12 до 17 лет, сообщил РИА Новости представитель истицы Пётр Карманов."Суд отказал в иске, пока решение было оглашено без мотивировочной части", - сказал собеседник агентства.В иске 17-летняя девушка указывала, что хочет привиться от ковида, "однако получить заявление от родителей у неё не получается", в связи с чем она неоднократно получала отказы в вакцинации в медучреждениях. Она также обратила внимание на то, что другие прививки подростки имеют право получать самостоятельно с 15 лет.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, верховный суд рф, россия
12:58 21.04.2022
 
Подросткам в России не разрешили самостоятельно вакцинироваться от COVID-19

Верховный суд не разрешил подросткам вакцинироваться от COVID-19 без согласия родителей

© РИА Новости / Алексей КуденкоСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Верховный суд РФ отказал студентке, которая просила признать недействующими пункт о необходимости согласия родителей для вакцинации от коронавируса детям от 12 до 17 лет, сообщил РИА Новости представитель истицы Пётр Карманов.
"Суд отказал в иске, пока решение было оглашено без мотивировочной части", - сказал собеседник агентства.
В иске 17-летняя девушка указывала, что хочет привиться от ковида, "однако получить заявление от родителей у неё не получается", в связи с чем она неоднократно получала отказы в вакцинации в медучреждениях. Она также обратила внимание на то, что другие прививки подростки имеют право получать самостоятельно с 15 лет.
Люди на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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