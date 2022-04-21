https://ria.ru/20220421/ukraina-1784807973.html

В портах Украины заблокированы 76 судов из 18 стран

В портах Украины заблокированы 76 судов из 18 стран - РИА Новости, 21.04.2022

В портах Украины заблокированы 76 судов из 18 стран

Свыше 70 судов из 18 стран по-прежнему заблокированы в семи украинских портах, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T21:39

2022-04-21T21:39

2022-04-21T21:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

киев

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Свыше 70 судов из 18 стран по-прежнему заблокированы в семи украинских портах, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В семи украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев на брифинге в четверг.

https://ria.ru/20220419/mariupol-1784303455.html

киев

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев