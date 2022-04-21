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В портах Украины заблокированы 76 судов из 18 стран - РИА Новости, 21.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/ukraina-1784807973.html
В портах Украины заблокированы 76 судов из 18 стран
В портах Украины заблокированы 76 судов из 18 стран - РИА Новости, 21.04.2022
В портах Украины заблокированы 76 судов из 18 стран
Свыше 70 судов из 18 стран по-прежнему заблокированы в семи украинских портах, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T21:39
2022-04-21T21:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Свыше 70 судов из 18 стран по-прежнему заблокированы в семи украинских портах, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В семи украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев на брифинге в четверг.
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в мире, киев
21:39 21.04.2022
 
В портах Украины заблокированы 76 судов из 18 стран

Минобороны: в портах Украины заблокированы 76 судов из 18 стран

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТорговый порт в Бердянске
Торговый порт в Бердянске - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Торговый порт в Бердянске. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Свыше 70 судов из 18 стран по-прежнему заблокированы в семи украинских портах, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В семи украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев на брифинге в четверг.
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