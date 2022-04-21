https://ria.ru/20220421/ssha-1784759705.html

США запретят связанным с Россией судам входить в порты, сообщила журналист

США запретят связанным с Россией судам входить в порты, сообщила журналист - РИА Новости, 21.04.2022

США запретят связанным с Россией судам входить в порты, сообщила журналист

Власти США намерены запретить связанным с Россией судам входить в порты США, сообщает журналист агентства Блумберг со ссылкой на источники в Белом доме. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:21

2022-04-21T17:21

2022-04-21T17:21

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Власти США намерены запретить связанным с Россией судам входить в порты США, сообщает журналист агентства Блумберг со ссылкой на источники в Белом доме."Байден также запретит связанным с Россией судам сходить в порты США", - написала в Twitter журналист из пула Белого дома Дженнифер Джейкобс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784621576.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/sanktsii-1784590450.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс