США запретят связанным с Россией судам входить в порты, сообщила журналист
Журналист Джейкобс: власти США хотят запретить связанным с Россией судам входить в порты
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Власти США намерены запретить связанным с Россией судам входить в порты США, сообщает журналист агентства Блумберг со ссылкой на источники в Белом доме.
"Байден также запретит связанным с Россией судам сходить в порты США", - написала в Twitter журналист из пула Белого дома Дженнифер Джейкобс.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
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