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США запретят связанным с Россией судам входить в порты, сообщила журналист - РИА Новости, 21.04.2022
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США запретят связанным с Россией судам входить в порты, сообщила журналист
США запретят связанным с Россией судам входить в порты, сообщила журналист - РИА Новости, 21.04.2022
США запретят связанным с Россией судам входить в порты, сообщила журналист
Власти США намерены запретить связанным с Россией судам входить в порты США, сообщает журналист агентства Блумберг со ссылкой на источники в Белом доме. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:21
2022-04-21T17:21
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Власти США намерены запретить связанным с Россией судам входить в порты США, сообщает журналист агентства Блумберг со ссылкой на источники в Белом доме."Байден также запретит связанным с Россией судам сходить в порты США", - написала в Twitter журналист из пула Белого дома Дженнифер Джейкобс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
17:21 21.04.2022
 
США запретят связанным с Россией судам входить в порты, сообщила журналист

Журналист Джейкобс: власти США хотят запретить связанным с Россией судам входить в порты

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Власти США намерены запретить связанным с Россией судам входить в порты США, сообщает журналист агентства Блумберг со ссылкой на источники в Белом доме.
"Байден также запретит связанным с Россией судам сходить в порты США", - написала в Twitter журналист из пула Белого дома Дженнифер Джейкобс.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 06:52
Новые санкции свидетельствуют об отчаянии США, заявили в посольстве России
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 21:00В мире
США объявили о введении очередных санкций против России
 
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