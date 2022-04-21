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Бывшие депутаты "Оппозиционной платформы" создали в Раде новую группу - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/rada-1784760613.html
Бывшие депутаты "Оппозиционной платформы" создали в Раде новую группу
Бывшие депутаты "Оппозиционной платформы" создали в Раде новую группу - РИА Новости, 21.04.2022
Бывшие депутаты "Оппозиционной платформы" создали в Раде новую группу
Депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", деятельность которой в украинском парламенте была приостановлена, создали в Верховной раде новую... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:24
2022-04-21T17:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", деятельность которой в украинском парламенте была приостановлена, создали в Верховной раде новую парламентскую группу - "Платформа за жизнь и мир", сообщил депутат Алексей Гончаренко. Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил деятельность фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде."В Раде создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Ее председателем стал Бойко. Также в состав вошли: Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарев, Скорык, Черн , Солод", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, из прошлого названия фракции убрали одно слово и одно добавили: депутаты перестали быть оппозиционными и стали выступать за мир.Ранее Владимир Зеленский заявил, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". После этого сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партия приостанавливает свою деятельность. В начале апреля председатель правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что Верховная рада приняла законопроект, который запрещает деятельность "пророссийских" политических партий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/medvedchuk-1784730976.html
https://ria.ru/20220413/rada-1783383492.html
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в мире, украина, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр
17:24 21.04.2022 (обновлено: 17:33 21.04.2022)
 
Бывшие депутаты "Оппозиционной платформы" создали в Раде новую группу

Бывшие депутаты "Оппозиционной платформы" создали в Раде группу "Платформа за жизнь и мир"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" у памятника Вечной Славы в Киеве
Депутаты партии Оппозиционная платформа - За жизнь у памятника Вечной Славы в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" у памятника Вечной Славы в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", деятельность которой в украинском парламенте была приостановлена, создали в Верховной раде новую парламентскую группу - "Платформа за жизнь и мир", сообщил депутат Алексей Гончаренко. Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил деятельность фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде.
"В Раде создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Ее председателем стал Бойко. Также в состав вошли: Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарев, Скорык, Черн , Солод", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, из прошлого названия фракции убрали одно слово и одно добавили: депутаты перестали быть оппозиционными и стали выступать за мир.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
15:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Рада исключила Медведчука из парламентского комитета
Ранее Владимир Зеленский заявил, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". После этого сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партия приостанавливает свою деятельность. В начале апреля председатель правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что Верховная рада приняла законопроект, который запрещает деятельность "пророссийских" политических партий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 18:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Стефанчук заявил, что фракции "Оппозиционной платформы" в Раде не будет
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизньСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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