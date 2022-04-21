https://ria.ru/20220421/rada-1784760613.html

Бывшие депутаты "Оппозиционной платформы" создали в Раде новую группу

Бывшие депутаты "Оппозиционной платформы" создали в Раде новую группу - РИА Новости, 21.04.2022

Бывшие депутаты "Оппозиционной платформы" создали в Раде новую группу

Депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", деятельность которой в украинском парламенте была приостановлена, создали в Верховной раде новую... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:24

2022-04-21T17:24

2022-04-21T17:33

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оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", деятельность которой в украинском парламенте была приостановлена, создали в Верховной раде новую парламентскую группу - "Платформа за жизнь и мир", сообщил депутат Алексей Гончаренко. Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил деятельность фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде."В Раде создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Ее председателем стал Бойко. Также в состав вошли: Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарев, Скорык, Черн , Солод", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, из прошлого названия фракции убрали одно слово и одно добавили: депутаты перестали быть оппозиционными и стали выступать за мир.Ранее Владимир Зеленский заявил, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". После этого сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партия приостанавливает свою деятельность. В начале апреля председатель правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что Верховная рада приняла законопроект, который запрещает деятельность "пророссийских" политических партий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/medvedchuk-1784730976.html

https://ria.ru/20220413/rada-1783383492.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр