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В экстренных службах уточнили число пострадавших при пожаре в НИИ в Твери - РИА Новости, 21.04.2022
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В экстренных службах уточнили число пострадавших при пожаре в НИИ в Твери
В экстренных службах уточнили число пострадавших при пожаре в НИИ в Твери - РИА Новости, 21.04.2022
В экстренных службах уточнили число пострадавших при пожаре в НИИ в Твери
По последним данным, в результате крупного пожара в здании оборонного НИИ в Твери погибли пять человек, и еще 21 пострадал, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:12
2022-04-21T17:12
пожар в оборонном нии в твери
происшествия
тверь
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. По последним данным, в результате крупного пожара в здании оборонного НИИ в Твери погибли пять человек, и еще 21 пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, при пожаре в НИИ пострадали 26 человек, пять из них погибли", - сказал собеседник агентства.
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пожар в оборонном нии в твери, происшествия, тверь
17:12 21.04.2022
 
В экстренных службах уточнили число пострадавших при пожаре в НИИ в Твери

В результате пожара в здании НИИ в Твери погибли пять человек, еще 21 пострадал

© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанкПожар в оборонном НИИ в Твери
Пожар в оборонном НИИ в Твери - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Максим Школьников
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Пожар в оборонном НИИ в Твери
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. По последним данным, в результате крупного пожара в здании оборонного НИИ в Твери погибли пять человек, и еще 21 пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, при пожаре в НИИ пострадали 26 человек, пять из них погибли", - сказал собеседник агентства.
Пожар в оборонном НИИ в Твери
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области / Перейти в фотобанк

Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного административного корпуса. Вскоре огонь охватил три верхних этажа, частично обрушилась крыша.

Сотрудник пожарной службы тушит пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
1 из 8

Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного административного корпуса. Вскоре огонь охватил три верхних этажа, частично обрушилась крыша.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

При пожаре погибли шесть человек, больше 20 пострадали.

Пожар в оборонном НИИ в Твери
2 из 8

При пожаре погибли шесть человек, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Максим Школьников
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

Пять пострадавших отправили в больницу скорой медпомощи, двоим понадобилась реанимация.

Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
3 из 8

Пять пострадавших отправили в больницу скорой медпомощи, двоим понадобилась реанимация.

© РИА Новости / Максим Школьников
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

Огонь тушат более 240 пожарных и 69 единиц техники.

Пожар в оборонном НИИ в Твери
4 из 8

Огонь тушат более 240 пожарных и 69 единиц техники.

© РИА Новости / Максим Школьников
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

На месте происшествия работает также вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
5 из 8

На месте происшествия работает также вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством.

© РИА Новости / Максим Школьников
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

Ход ликвидации пожара лично контролирует губернатор региона Игоря Руденя.

Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
6 из 8

Ход ликвидации пожара лично контролирует губернатор региона Игоря Руденя.

© РИА Новости / Максим Школьников
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© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области / Перейти в фотобанк

Военная прокуратура начала проверку и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.

Сотрудники пожарной службы у здания Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери, где произошел пожар
7 из 8

Военная прокуратура начала проверку и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место ЧП выехал военный прокурор гарнизона.

Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
8 из 8

Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место ЧП выехал военный прокурор гарнизона.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
1 из 8

Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного административного корпуса. Вскоре огонь охватил три верхних этажа, частично обрушилась крыша.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
Перейти в фотобанк
2 из 8

При пожаре погибли шесть человек, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
3 из 8

Пять пострадавших отправили в больницу скорой медпомощи, двоим понадобилась реанимация.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
4 из 8

Огонь тушат более 240 пожарных и 69 единиц техники.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
5 из 8

На месте происшествия работает также вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
6 из 8

Ход ликвидации пожара лично контролирует губернатор региона Игоря Руденя.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
7 из 8

Военная прокуратура начала проверку и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
Перейти в фотобанк
8 из 8

Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место ЧП выехал военный прокурор гарнизона.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
 
Пожар в оборонном НИИ в ТвериПроисшествияТверь
 
 
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