https://ria.ru/20220421/pozhar-1784757453.html

В экстренных службах уточнили число пострадавших при пожаре в НИИ в Твери

В экстренных службах уточнили число пострадавших при пожаре в НИИ в Твери - РИА Новости, 21.04.2022

В экстренных службах уточнили число пострадавших при пожаре в НИИ в Твери

По последним данным, в результате крупного пожара в здании оборонного НИИ в Твери погибли пять человек, и еще 21 пострадал, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:12

2022-04-21T17:12

2022-04-21T17:12

пожар в оборонном нии в твери

происшествия

тверь

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. По последним данным, в результате крупного пожара в здании оборонного НИИ в Твери погибли пять человек, и еще 21 пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, при пожаре в НИИ пострадали 26 человек, пять из них погибли", - сказал собеседник агентства.

тверь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пожар в оборонном нии в твери, происшествия, тверь