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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 21.04.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 21.04.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачная погода, временами дожди и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T07:58
2022-04-21T07:58
общество
москва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Облачная погода, временами дожди и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погоду в столице будет определять атмосферный фронт с юга, погода будет облачной, временами будут идти дожди. Максимальная температура воздуха в столице – плюс 7-9 градусов, в Подмосковье - от 6 до 11 градусов тепла", - рассказал специалист.Он добавил, что ожидается восточный ветер 5-10 метров в секунду, порывистый. По словам синоптика, атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва
07:58 21.04.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик Тишковец пообещал москвичам в четверг облачную погоду и до плюс девяти градусов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Облачная погода, временами дожди и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погоду в столице будет определять атмосферный фронт с юга, погода будет облачной, временами будут идти дожди. Максимальная температура воздуха в столице – плюс 7-9 градусов, в Подмосковье - от 6 до 11 градусов тепла", - рассказал специалист.
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Он добавил, что ожидается восточный ветер 5-10 метров в секунду, порывистый. По словам синоптика, атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
 
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