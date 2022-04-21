https://ria.ru/20220421/pogoda-1784624373.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 21.04.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Облачная погода, временами дожди и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T07:58

2022-04-21T07:58

2022-04-21T07:58

общество

москва

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Облачная погода, временами дожди и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погоду в столице будет определять атмосферный фронт с юга, погода будет облачной, временами будут идти дожди. Максимальная температура воздуха в столице – плюс 7-9 градусов, в Подмосковье - от 6 до 11 градусов тепла", - рассказал специалист.Он добавил, что ожидается восточный ветер 5-10 метров в секунду, порывистый. По словам синоптика, атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20220420/ptitsy-1784544918.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва