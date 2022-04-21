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ВСУ в столкновениях с подразделениями ЛНР потеряли за сутки 17 человек

ВСУ в столкновениях с подразделениями ЛНР потеряли за сутки 17 человек - РИА Новости, 21.04.2022

ВСУ в столкновениях с подразделениями ЛНР потеряли за сутки 17 человек

Украинские войска за сутки в столкновениях с подразделениями Луганской народной республики потеряли 17 человек и три БТР, сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:09

2022-04-21T10:09

2022-04-21T10:57

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ЛУГАНСК, 21 апр – РИА Новости. Украинские войска за сутки в столкновениях с подразделениями Луганской народной республики потеряли 17 человек и три БТР, сообщает Народная милиция ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр