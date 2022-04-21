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Бедрос Киркоров передаст картину в дар Музею Победы
Бедрос Киркоров передаст картину в дар Музею Победы - РИА Новости, 21.04.2022
Бедрос Киркоров передаст картину в дар Музею Победы
Народный артист РФ Бедрос Киркоров передаст полотно Федора Селезнева "Чаепитие в Сосновке. Май 1972 года" в дар Музею Победы, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:59
2022-04-21T14:59
2022-04-21T14:59
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Народный артист РФ Бедрос Киркоров передаст полотно Федора Селезнева "Чаепитие в Сосновке. Май 1972 года" в дар Музею Победы, сообщает пресс-служба институции.Композиция посвящена памятнику советскому солдату в Болгарии.Киркоров вручит будущий экспонат 23 апреля на церемонии награждения победителей V Международного конкурса-фестиваля детского творчества "Мои герои большой войны".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музей победы, бедрос киркоров, музеи, знаменитости, звезды
Бедрос Киркоров передаст картину в дар Музею Победы
Бедрос Киркоров передаст картину Федора Селезнева в дар Музею Победы