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Бедрос Киркоров передаст картину в дар Музею Победы - РИА Новости, 21.04.2022
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Культура
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Бедрос Киркоров передаст картину в дар Музею Победы
Бедрос Киркоров передаст картину в дар Музею Победы - РИА Новости, 21.04.2022
Бедрос Киркоров передаст картину в дар Музею Победы
Народный артист РФ Бедрос Киркоров передаст полотно Федора Селезнева "Чаепитие в Сосновке. Май 1972 года" в дар Музею Победы, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:59
2022-04-21T14:59
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Народный артист РФ Бедрос Киркоров передаст полотно Федора Селезнева "Чаепитие в Сосновке. Май 1972 года" в дар Музею Победы, сообщает пресс-служба институции.Композиция посвящена памятнику советскому солдату в Болгарии.Киркоров вручит будущий экспонат 23 апреля на церемонии награждения победителей V Международного конкурса-фестиваля детского творчества "Мои герои большой войны".
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новости культуры, музей победы, бедрос киркоров, музеи, знаменитости, звезды
14:59 21.04.2022
 
Бедрос Киркоров передаст картину в дар Музею Победы

Бедрос Киркоров передаст картину Федора Селезнева в дар Музею Победы

© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкПевец Бедрос Киркоров. Архив
Певец Бедрос Киркоров. Архив - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Виталий Безруких
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Народный артист РФ Бедрос Киркоров передаст полотно Федора Селезнева "Чаепитие в Сосновке. Май 1972 года" в дар Музею Победы, сообщает пресс-служба институции.
"На картине запечатлена дружеская встреча певца с маршалами Победы Георгием Жуковым и Иваном Баграмяном", — говорится в пресс-релизе.
Композиция посвящена памятнику советскому солдату в Болгарии.
Киркоров вручит будущий экспонат 23 апреля на церемонии награждения победителей V Международного конкурса-фестиваля детского творчества "Мои герои большой войны".
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