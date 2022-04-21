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Кампус НовГУ на пять тысяч мест построят в Новгородской области - РИА Новости, 21.04.2022
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Кампус НовГУ на пять тысяч мест построят в Новгородской области
Кампус НовГУ на пять тысяч мест построят в Новгородской области - РИА Новости, 21.04.2022
Кампус НовГУ на пять тысяч мест построят в Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил властям региона совместно с руководством Новгородского государственного университета имени Ярослава... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:51
2022-04-21T14:51
общество
россия
новгородская областная дума
новгородская область
андрей никитин (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил властям региона совместно с руководством Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого обеспечить строительство нового кампуса вуза на 5 тысяч мест."Мы должны построить для университета новый кампус не менее, чем 5 тысяч мест. Ставлю такую задачу перед университетом и коллегами из регионального правительства", - сказал Никитин, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".Как отметил Никитин, при выборе вуза абитуриенты оценивают не только качество образования и возможности для развития, но и уровень комфорта в части проживания и организации досуга."Новгородский университет в следующие 5 лет должен войти в сотню лучших вузов России по версии национального рейтинга университетов. А в перспективе – стать центром инженерной подготовки специалистов, способным обеспечить технологический суверенитет России в области электроники", - считает губернатор региона.Никитин также поручил профильному министерству начать разработку проектно-сметной документации для ремонта студенческих общежитий. По его оценке, капремонта требуют 23 общежития, стоимость работ составляет около 3 миллиардов рублей."После окончания ремонтов в общежитиях смогут комфортно проживать полторы тысячи студентов", - отметил новгородский губернатор, уточнив, что ремонт первых девяти общежитий будет профинансирован уже в 2023 году.
https://ria.ru/20220421/sotskontrakty-1784719398.html
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общество, россия, новгородская областная дума, новгородская область, андрей никитин (политик)
14:51 21.04.2022
 
Кампус НовГУ на пять тысяч мест построят в Новгородской области

Кампус НовГУ на пять тысяч мест построят в Новгородской области

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил властям региона совместно с руководством Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого обеспечить строительство нового кампуса вуза на 5 тысяч мест.
"Мы должны построить для университета новый кампус не менее, чем 5 тысяч мест. Ставлю такую задачу перед университетом и коллегами из регионального правительства", - сказал Никитин, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
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Как отметил Никитин, при выборе вуза абитуриенты оценивают не только качество образования и возможности для развития, но и уровень комфорта в части проживания и организации досуга.
"Новгородский университет в следующие 5 лет должен войти в сотню лучших вузов России по версии национального рейтинга университетов. А в перспективе – стать центром инженерной подготовки специалистов, способным обеспечить технологический суверенитет России в области электроники", - считает губернатор региона.
Никитин также поручил профильному министерству начать разработку проектно-сметной документации для ремонта студенческих общежитий. По его оценке, капремонта требуют 23 общежития, стоимость работ составляет около 3 миллиардов рублей.
"После окончания ремонтов в общежитиях смогут комфортно проживать полторы тысячи студентов", - отметил новгородский губернатор, уточнив, что ремонт первых девяти общежитий будет профинансирован уже в 2023 году.
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ОбществоРоссияНовгородская областная ДумаНовгородская областьАндрей Никитин (политик)
 
 
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