Кампус НовГУ на пять тысяч мест построят в Новгородской области
Кампус НовГУ на пять тысяч мест построят в Новгородской области
Аудитория в университете. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил властям региона совместно с руководством Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого обеспечить строительство нового кампуса вуза на 5 тысяч мест.
"Мы должны построить для университета новый кампус не менее, чем 5 тысяч мест. Ставлю такую задачу перед университетом и коллегами из регионального правительства", - сказал Никитин, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".
Как отметил Никитин, при выборе вуза абитуриенты оценивают не только качество образования и возможности для развития, но и уровень комфорта в части проживания и организации досуга.
"Новгородский университет в следующие 5 лет должен войти в сотню лучших вузов России по версии национального рейтинга университетов. А в перспективе – стать центром инженерной подготовки специалистов, способным обеспечить технологический суверенитет России в области электроники", - считает губернатор региона.
Никитин также поручил профильному министерству начать разработку проектно-сметной документации для ремонта студенческих общежитий. По его оценке, капремонта требуют 23 общежития, стоимость работ составляет около 3 миллиардов рублей.
"После окончания ремонтов в общежитиях смогут комфортно проживать полторы тысячи студентов", - отметил новгородский губернатор, уточнив, что ремонт первых девяти общежитий будет профинансирован уже в 2023 году.