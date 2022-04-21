https://ria.ru/20220421/gosduma-1784731328.html
Комиссия Госдумы обсудит регулирование закона об иноагентах
Комиссия Госдумы обсудит регулирование закона об иноагентах - РИА Новости, 21.04.2022
Комиссия Госдумы обсудит регулирование закона об иноагентах
Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России на заседании в четверг рассматривает вопрос о регулировании... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:34
2022-04-21T15:34
2022-04-21T15:34
политика
госдума рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России на заседании в четверг рассматривает вопрос о регулировании законодательства об иностранных агентах."Депутаты обсуждают вопрос "О регулировании деятельности иностранных агентов на территории Российской Федерации". В заседании участвуют представители комитета ГД по просвещению, Генпрокуратуры и Минюста России", - говорится в сообщении в Telegram-канале комиссии.
https://ria.ru/20220421/inoagenty-1784729688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Комиссия Госдумы обсудит регулирование закона об иноагентах
Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству обсудит закон об иноагентах