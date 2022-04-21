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Комиссия Госдумы обсудит регулирование закона об иноагентах - РИА Новости, 21.04.2022
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Комиссия Госдумы обсудит регулирование закона об иноагентах
Комиссия Госдумы обсудит регулирование закона об иноагентах - РИА Новости, 21.04.2022
Комиссия Госдумы обсудит регулирование закона об иноагентах
Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России на заседании в четверг рассматривает вопрос о регулировании... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:34
2022-04-21T15:34
политика
госдума рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России на заседании в четверг рассматривает вопрос о регулировании законодательства об иностранных агентах."Депутаты обсуждают вопрос "О регулировании деятельности иностранных агентов на территории Российской Федерации". В заседании участвуют представители комитета ГД по просвещению, Генпрокуратуры и Минюста России", - говорится в сообщении в Telegram-канале комиссии.
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политика, госдума рф, генеральная прокуратура рф
15:34 21.04.2022
 
Комиссия Госдумы обсудит регулирование закона об иноагентах

Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству обсудит закон об иноагентах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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В здании Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России на заседании в четверг рассматривает вопрос о регулировании законодательства об иностранных агентах.
"Депутаты обсуждают вопрос "О регулировании деятельности иностранных агентов на территории Российской Федерации". В заседании участвуют представители комитета ГД по просвещению, Генпрокуратуры и Минюста России", - говорится в сообщении в Telegram-канале комиссии.
Депутаты в холле перед началом пленарного заседания Государственной думы - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 15:27
В России может появиться единый реестр иноагентов, заявили в Госдуме
 
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