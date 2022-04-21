https://ria.ru/20220421/gazifikatsiya-1784722643.html
Новгородские власти хотят досрочно завершить программу газификации
Новгородские власти хотят досрочно завершить программу газификации - РИА Новости, 21.04.2022
Новгородские власти хотят досрочно завершить программу газификации
Власти Новгородской области намерены завершить программу газификации ряда районов не в 2030 году, как планировалось ранее, а в 2023-2026 годах, сообщил... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:53
2022-04-21T14:53
2022-04-21T14:53
экономика
новгородская область
холмская
поддорский район
новгородская областная дума
газпром
андрей никитин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154913/49/1549134969_0:207:2904:1841_1920x0_80_0_0_8d95f0843640a228b8d0714d19fb3667.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Власти Новгородской области намерены завершить программу газификации ряда районов не в 2030 году, как планировалось ранее, а в 2023-2026 годах, сообщил губернатор региона Андрей Никитин."Знаю, что в условиях внешнего санкционного давления "Газпром" принял решение переориентировать поставки газа на внутренний рынок. Учитывая это, мы ставим перед собой цель добиться ускоренной газификации районов, куда газ должен был прийти после 2030 года. Сделать так, чтобы в домах Батецкого, Холмского, Марёвского, Поддорского районов, а также Поозерья газ появился уже в 2023-2026 годах", - сказал Никитин, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".Никитин выразил уверенность в том, что "это получится".Согласно материалам областного правительства, инвестиции в программу газификации районов Новгородской области до 2025 года в 5 раз превышают аналогичный показатель за 2016-2020 годы.
https://ria.ru/20220421/kampus-1784722026.html
https://ria.ru/20220421/sotskontrakty-1784719398.html
новгородская область
холмская
поддорский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154913/49/1549134969_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_d135344c9ce082228ec8d00bb9182a41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, новгородская область, холмская, поддорский район, новгородская областная дума, газпром, андрей никитин (политик)
Новгородские власти хотят досрочно завершить программу газификации
Власти Новгородской области хотят досрочно завершить программу газификации