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Новгородские власти хотят досрочно завершить программу газификации - РИА Новости, 21.04.2022
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Новгородские власти хотят досрочно завершить программу газификации
Новгородские власти хотят досрочно завершить программу газификации - РИА Новости, 21.04.2022
Новгородские власти хотят досрочно завершить программу газификации
Власти Новгородской области намерены завершить программу газификации ряда районов не в 2030 году, как планировалось ранее, а в 2023-2026 годах, сообщил... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:53
2022-04-21T14:53
экономика
новгородская область
холмская
поддорский район
новгородская областная дума
газпром
андрей никитин (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Власти Новгородской области намерены завершить программу газификации ряда районов не в 2030 году, как планировалось ранее, а в 2023-2026 годах, сообщил губернатор региона Андрей Никитин."Знаю, что в условиях внешнего санкционного давления "Газпром" принял решение переориентировать поставки газа на внутренний рынок. Учитывая это, мы ставим перед собой цель добиться ускоренной газификации районов, куда газ должен был прийти после 2030 года. Сделать так, чтобы в домах Батецкого, Холмского, Марёвского, Поддорского районов, а также Поозерья газ появился уже в 2023-2026 годах", - сказал Никитин, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".Никитин выразил уверенность в том, что "это получится".Согласно материалам областного правительства, инвестиции в программу газификации районов Новгородской области до 2025 года в 5 раз превышают аналогичный показатель за 2016-2020 годы.
https://ria.ru/20220421/kampus-1784722026.html
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новгородская область
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экономика, новгородская область, холмская, поддорский район, новгородская областная дума, газпром, андрей никитин (политик)
14:53 21.04.2022
 
Новгородские власти хотят досрочно завершить программу газификации

Власти Новгородской области хотят досрочно завершить программу газификации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТруба газопровода на фасаде здания
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Труба газопровода на фасаде здания. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Власти Новгородской области намерены завершить программу газификации ряда районов не в 2030 году, как планировалось ранее, а в 2023-2026 годах, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
"Знаю, что в условиях внешнего санкционного давления "Газпром" принял решение переориентировать поставки газа на внутренний рынок. Учитывая это, мы ставим перед собой цель добиться ускоренной газификации районов, куда газ должен был прийти после 2030 года. Сделать так, чтобы в домах Батецкого, Холмского, Марёвского, Поддорского районов, а также Поозерья газ появился уже в 2023-2026 годах", - сказал Никитин, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
14:51
Кампус НовГУ на пять тысяч мест построят в Новгородской области
Никитин выразил уверенность в том, что "это получится".
Согласно материалам областного правительства, инвестиции в программу газификации районов Новгородской области до 2025 года в 5 раз превышают аналогичный показатель за 2016-2020 годы.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
14:48
Не менее трех тысяч соцконтрактов заключат власти Новгородской области
 
ЭкономикаНовгородская областьХолмскаяПоддорский районНовгородская областная ДумаГазпромАндрей Никитин (политик)
 
 
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