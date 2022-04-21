https://ria.ru/20220421/film-1784756253.html

Телеканал "Россия" покажет фильм "Иван Денисович" с Филиппом Янковским

Телеканал "Россия" покажет фильм "Иван Денисович" с Филиппом Янковским - РИА Новости, 21.04.2022

Телеканал "Россия" покажет фильм "Иван Денисович" с Филиппом Янковским

В эфире телеканала "Россия" 23 апреля в 21:15 состоится премьера фильма "Иван Денисович", снятого по мотивам рассказа Александра Солженицына "Один день Ивана... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:18

2022-04-21T17:18

2022-04-21T17:18

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МОСКВА, 21 апр - Пресс-служба телеканала "Россия". В эфире телеканала "Россия" 23 апреля в 21:15 состоится премьера фильма "Иван Денисович", снятого по мотивам рассказа Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Режиссёром и автором сценария картины стал Глеб Панфилов, а главную роль в ней блестяще исполнил Филипп Янковский."Съемки были очень тяжелыми и в физическом, и в моральном плане, Мне пришлось стать другим человеком – солдатом Иваном Шуховым, я действительно перевоплотился в него. Серьезно готовился к этой роли, пропустил её через себя. Для актера счастье, когда есть драматургический материал, над которым нужно кропотливо работать. И еще рядом был прекрасный режиссер Глеб Панфилов – конструктивный, внимательный к деталям. Было огромным удовольствием работать вместе!" - признался Янковский."Филипп – мужественный и сострадательный человек. И он абсолютно принадлежал своей роли. Казалось, он рожден для нее. У него поразительный взгляд, он чувствует своего героя, и я хочу сказать – в профессиональном мастерстве они с отцом, Олегом Янковским, идут рядом. Это исключительная работа Филиппа", - считает народная артистка СССР Инна Чурикова, также сыгравшая в фильме "Иван Денисович" одну из главных ролей.За роль в фильме "Иван Денисович" Филипп Янковский удостоен премии "Золотой орел", его работа была также отмечена специальным призом международных независимых кинокритиков на фестивале в Локарно. Премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая режиссерская работа" вручили Глебу Панфилову.В основе картины - история Ивана Шухова, рядового солдата, который по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключённым Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Даже в лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы