19:16 21.04.2022 (обновлено: 19:58 21.04.2022)
За прошедшие сутки погибли трое военнослужащих ДНР
Трое военнослужащих ДНР погибли при исполнении воинского долга за прошедшие сутки
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР под Мариуполем
Военнослужащие народной милиции ДНР под Мариуполем. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за прошедшие сутки при исполнении воинского долга, семнадцать получили ранения, сообщила Народная милиция ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и семнадцать получили ранения", - говорится в сообщении официального представителя Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.