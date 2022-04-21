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За прошедшие сутки погибли трое военнослужащих ДНР - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/donbass-1784787134.html
За прошедшие сутки погибли трое военнослужащих ДНР
За прошедшие сутки погибли трое военнослужащих ДНР - РИА Новости, 21.04.2022
За прошедшие сутки погибли трое военнослужащих ДНР
Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за прошедшие сутки при исполнении воинского долга, семнадцать получили ранения, сообщила Народная... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T19:16
2022-04-21T19:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за прошедшие сутки при исполнении воинского долга, семнадцать получили ранения, сообщила Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и семнадцать получили ранения", - говорится в сообщении официального представителя Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/donbass-1784784917.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина
19:16 21.04.2022 (обновлено: 19:58 21.04.2022)
 
За прошедшие сутки погибли трое военнослужащих ДНР

Трое военнослужащих ДНР погибли при исполнении воинского долга за прошедшие сутки

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР под Мариуполем
Военнослужащие народной милиции ДНР под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие народной милиции ДНР под Мариуполем. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за прошедшие сутки при исполнении воинского долга, семнадцать получили ранения, сообщила Народная милиция ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и семнадцать получили ранения", - говорится в сообщении официального представителя Народной милиции.
Военнослужащие Народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 19:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ в столкновениях с силами ДНР потеряли с начала суток 46 человек
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 19:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ с начала суток выпустили по территории ДНР более ста снарядов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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