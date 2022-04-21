https://ria.ru/20220421/donbass-1784787134.html

За прошедшие сутки погибли трое военнослужащих ДНР

За прошедшие сутки погибли трое военнослужащих ДНР - РИА Новости, 21.04.2022

За прошедшие сутки погибли трое военнослужащих ДНР

Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за прошедшие сутки при исполнении воинского долга, семнадцать получили ранения, сообщила Народная... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T19:16

2022-04-21T19:16

2022-04-21T19:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1775979913_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_524a171bd0b09568000fed8bd39b451c.jpg

ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за прошедшие сутки при исполнении воинского долга, семнадцать получили ранения, сообщила Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и семнадцать получили ранения", - говорится в сообщении официального представителя Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/donbass-1784784917.html

https://ria.ru/20220421/donbass-1784785693.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина