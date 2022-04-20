https://ria.ru/20220420/znaki-1784529259.html

Более 950 знаков "Купаться запрещено" установили в Москве

Более 950 знаков "Купаться запрещено" установили в Москве - РИА Новости, 20.04.2022

Более 950 знаков "Купаться запрещено" установили в Москве

Специалисты ГУП "Мосводосток" заменили более 950 знаков безопасности на 257 водоемах столицы, вместо информационных щитов "Выход на лед запрещен!" у воды... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:31

2022-04-20T16:31

2022-04-20T16:31

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мосводосток

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Специалисты ГУП "Мосводосток" заменили более 950 знаков безопасности на 257 водоемах столицы, вместо информационных щитов "Выход на лед запрещен!" у воды установили знаки "Купаться запрещено!", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что перед началом сезона специалисты ГУП "Мосводосток" заменили более 950 знаков безопасности на 257 водоемах столицы."Для предупреждения несчастных случаев вместо информационных щитов "Выход на лед запрещен!" у воды установили знаки "Купаться запрещено!". Места установки и количество знаков безопасности подбирают так, чтобы их было видно с любой точки берега", - говорится в сообщении.Знаки "Место купания" устанавливают в разрешенных для купания местах."Сегодня московские спасатели приступили к проверке дна водоемов. Тщательное обследование проводится несколько раз, чтобы исключить риск травматизма горожан из-за случайного мусора. Разрешение на купание в том или ином водоеме выдает Роспотребнадзор после анализа качества воды", - указано в сообщении.

https://ria.ru/20220418/tekhnika-1784290668.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводосток, городское хозяйство москвы