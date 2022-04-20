16:09 20.04.2022 (обновлено: 16:17 20.04.2022)
Источник сообщил, что тексты CNN и Bloomberg визируют в Белом доме
Источник сообщил, что тексты CNN и Bloomberg визирует администрация Белого дома
© AP Photo / Susan WalshБелый дом
© AP Photo / Susan Walsh
Белый дом. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Чиновники из американской администрации "визируют" все тексты статей на сайтах CNN и Bloomberg и согласовывают все нюансы, связанные с распространением антироссийских фейков, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"Руководство CNN и Bloomberg взято за горло Белым домом. Теперь оба этих американских СМИ, и ранее являвшиеся ключевыми элементами неолиберальной пропаганды США, полностью срослись с администрацией. Джон Миклетвейт, главред Bloomberg, сейчас стал едва ли не штатным сотрудником Совета национальной безопасности", - рассказал собеседник агентства.
"Тексты статей на сайтах CNN и Bloomberg визируются чиновниками Белого дома, и этот порядок только ужесточился после начала спецоперации на Украине. Время публикаций, стилистика, акценты - согласовывается буквально все. Запрет на антироссийские фейки отныне снят "сверху", и оголтелая русофобия стала главной специализацией этих "уважаемых представителей четвертой власти", - добавил он.
Ранее в МИД РФ говорили, что русофобия приняла беспрецедентный характер и уже становится политической идеологией ряда государств, Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. По его словам, из афиш исчезают произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги.