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Источник сообщил, что тексты CNN и Bloomberg визируют в Белом доме - РИА Новости, 20.04.2022
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Источник сообщил, что тексты CNN и Bloomberg визируют в Белом доме
Источник сообщил, что тексты CNN и Bloomberg визируют в Белом доме - РИА Новости, 20.04.2022
Источник сообщил, что тексты CNN и Bloomberg визируют в Белом доме
Чиновники из американской администрации "визируют" все тексты статей на сайтах CNN и Bloomberg и согласовывают все нюансы, связанные с распространением... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:09
2022-04-20T16:17
в мире
владимир путин
петр чайковский
дмитрий шостакович
украина
сша
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Чиновники из американской администрации "визируют" все тексты статей на сайтах CNN и Bloomberg и согласовывают все нюансы, связанные с распространением антироссийских фейков, заявил РИА Новости дипломатический источник."Руководство CNN и Bloomberg взято за горло Белым домом. Теперь оба этих американских СМИ, и ранее являвшиеся ключевыми элементами неолиберальной пропаганды США, полностью срослись с администрацией. Джон Миклетвейт, главред Bloomberg, сейчас стал едва ли не штатным сотрудником Совета национальной безопасности", - рассказал собеседник агентства."Тексты статей на сайтах CNN и Bloomberg визируются чиновниками Белого дома, и этот порядок только ужесточился после начала спецоперации на Украине. Время публикаций, стилистика, акценты - согласовывается буквально все. Запрет на антироссийские фейки отныне снят "сверху", и оголтелая русофобия стала главной специализацией этих "уважаемых представителей четвертой власти", - добавил он.Ранее в МИД РФ говорили, что русофобия приняла беспрецедентный характер и уже становится политической идеологией ряда государств, Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. По его словам, из афиш исчезают произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги.
https://ria.ru/20220415/fadeev-1783657266.html
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в мире, владимир путин, петр чайковский, дмитрий шостакович, украина, сша, россия
16:09 20.04.2022 (обновлено: 16:17 20.04.2022)
 
Источник сообщил, что тексты CNN и Bloomberg визируют в Белом доме

Источник сообщил, что тексты CNN и Bloomberg визирует администрация Белого дома

© AP Photo / Susan WalshБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Белый дом. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Чиновники из американской администрации "визируют" все тексты статей на сайтах CNN и Bloomberg и согласовывают все нюансы, связанные с распространением антироссийских фейков, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"Руководство CNN и Bloomberg взято за горло Белым домом. Теперь оба этих американских СМИ, и ранее являвшиеся ключевыми элементами неолиберальной пропаганды США, полностью срослись с администрацией. Джон Миклетвейт, главред Bloomberg, сейчас стал едва ли не штатным сотрудником Совета национальной безопасности", - рассказал собеседник агентства.
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 10:11
Против России идет тотальная информационная война, заявил глава СПЧ
"Тексты статей на сайтах CNN и Bloomberg визируются чиновниками Белого дома, и этот порядок только ужесточился после начала спецоперации на Украине. Время публикаций, стилистика, акценты - согласовывается буквально все. Запрет на антироссийские фейки отныне снят "сверху", и оголтелая русофобия стала главной специализацией этих "уважаемых представителей четвертой власти", - добавил он.
Ранее в МИД РФ говорили, что русофобия приняла беспрецедентный характер и уже становится политической идеологией ряда государств, Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. По его словам, из афиш исчезают произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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