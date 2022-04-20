https://ria.ru/20220420/zhurnalistika-1784521754.html

Источник сообщил, что тексты CNN и Bloomberg визируют в Белом доме

Источник сообщил, что тексты CNN и Bloomberg визируют в Белом доме - РИА Новости, 20.04.2022

Источник сообщил, что тексты CNN и Bloomberg визируют в Белом доме

Чиновники из американской администрации "визируют" все тексты статей на сайтах CNN и Bloomberg и согласовывают все нюансы, связанные с распространением... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:09

2022-04-20T16:09

2022-04-20T16:17

в мире

владимир путин

петр чайковский

дмитрий шостакович

украина

сша

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Чиновники из американской администрации "визируют" все тексты статей на сайтах CNN и Bloomberg и согласовывают все нюансы, связанные с распространением антироссийских фейков, заявил РИА Новости дипломатический источник."Руководство CNN и Bloomberg взято за горло Белым домом. Теперь оба этих американских СМИ, и ранее являвшиеся ключевыми элементами неолиберальной пропаганды США, полностью срослись с администрацией. Джон Миклетвейт, главред Bloomberg, сейчас стал едва ли не штатным сотрудником Совета национальной безопасности", - рассказал собеседник агентства."Тексты статей на сайтах CNN и Bloomberg визируются чиновниками Белого дома, и этот порядок только ужесточился после начала спецоперации на Украине. Время публикаций, стилистика, акценты - согласовывается буквально все. Запрет на антироссийские фейки отныне снят "сверху", и оголтелая русофобия стала главной специализацией этих "уважаемых представителей четвертой власти", - добавил он.Ранее в МИД РФ говорили, что русофобия приняла беспрецедентный характер и уже становится политической идеологией ряда государств, Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. По его словам, из афиш исчезают произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги.

https://ria.ru/20220415/fadeev-1783657266.html

https://ria.ru/20220415/informatsiya-1783730224.html

украина

сша

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, петр чайковский, дмитрий шостакович, украина, сша, россия