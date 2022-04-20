https://ria.ru/20220420/zhile-1784419111.html

В Красноярском крае площадь построенного жилья за три месяца выросла на 38%

В Красноярском крае площадь построенного жилья за три месяца выросла на 38% - РИА Новости, 20.04.2022

В Красноярском крае площадь построенного жилья за три месяца выросла на 38%

Площадь введенного в эксплуатацию жилья в Красноярском крае за три месяца 2022 года выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:34

2022-04-20T09:34

2022-04-20T09:34

общество

александр усс

красноярский край

россия

жилье

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КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Площадь введенного в эксплуатацию жилья в Красноярском крае за три месяца 2022 года выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба губернатора.По ее данным, об этом глава региона Александр Усс доложил во время рабочей встречи с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, где обсуждались вопросы реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионе и строительства объектов по инфраструктурным бюджетным кредитам."В Красноярском крае за первые три месяца 2022 года введено в эксплуатацию около 320 тысяч квадратных метров жилья, что больше аналогичного периода 2021 года на 38%", - говорится в сообщении.В свою очередь министр отметил, что в регионе активно решается вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фонда. С начала запуска программы, с 2019 года, в Красноярском крае переселено 10 тысяч человек из более чем 165 тысячи квадратных метров."На территории края также реализуется федпроект по формированию комфортной городской среды, в рамках которого в 2022 году планируется создать 213 объектов – это и места для отдыха граждан, и новые детские площадки, и общественные пространства, в целом те объекты, которые нацелены на обновление облика городов и улучшение условий для жизни людей в населенных пунктах", - цитирует Файзуллина пресс-служба.В Красноярском крае существует и потенциал строительства - порядка 415 гектаров, где могут быть реализованы проекты жилищного строительства, в том числе с применением механизма комплексного развития территорий."За 2021 год введено 1 млн 346 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов. Это даже выше целевого показателя, установленного национальным проектом "Жильё и городская среда"... Улучшается и ситуация с капитальным ремонтом. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья выполняется с опережением графика. При её реализации удаётся выходить на системные решения. Особое внимание край уделяет программе строительства жилья для работников бюджетной сферы", - отметил Усс во время встречи.

https://ria.ru/20220414/videonablyudenie-1783491831.html

https://ria.ru/20220414/investitsii-1783446879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, александр усс, красноярский край, россия, жилье