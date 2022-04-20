https://ria.ru/20220420/slutskiy-1784399177.html

Слуцкий заявил о важности для Запада проекта "анти-Россия"

Слуцкий заявил о важности для Запада проекта "анти-Россия" - РИА Новости, 20.04.2022

Слуцкий заявил о важности для Запада проекта "анти-Россия"

Врио главы фракции ЛДПР в Госдуме и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя в своем Telegram-канале высказывания канцлера Германии... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T01:26

2022-04-20T01:26

2022-04-20T01:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нато

евросоюз

вооруженные силы рф

леонид слуцкий (политик)

россия

донбасс

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Врио главы фракции ЛДПР в Госдуме и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя в своем Telegram-канале высказывания канцлера Германии Олафа Шольца, заявил, что западным странам по-прежнему важен и дорог проект "анти-Россия".Слуцкий отметил, что ранее Шольц заявил, что "нельзя допустить победу России над Украиной" — "мол, это единое мнение партнеров по НАТО и ЕС".По словам Слуцкого, успешное завершение спецоперации ВС РФ на Украине станет "цивилизационным провалом апологетов однополярного мира и крахом двойных стандартов коллективного Запада"."Вот чего не могут допустить господа Шольц и Байден, вот ради чего они готовы деньгами и оружием способствовать продолжению конфликта "до последнего украинца", — отметил депутат.Также он отметил, что судьба людей на украинских территориях важна в России, и именно поэтому "мы, вне всякого сомнения, обязательно достигнем всех поставленных целей по денацификации и демилитаризации Украины и спасем мирное население Донбасса от фашисткой хунты в Киеве".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784397445.html

https://ria.ru/20220420/mariupol-1784398691.html

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в мире, нато, евросоюз, вооруженные силы рф, леонид слуцкий (политик), россия, донбасс, украина