Слуцкий заявил о важности для Запада проекта "анти-Россия"
Врио главы фракции ЛДПР Слуцкий: Западу по-прежнему важен и дорог проект "анти-Россия"
© РИА Новости / Pool/Александр Щербак / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Врио главы фракции ЛДПР в Госдуме и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя в своем Telegram-канале высказывания канцлера Германии Олафа Шольца, заявил, что западным странам по-прежнему важен и дорог проект "анти-Россия".
"Думаете, кому-то из них важна судьба живущих на Украине? Абсолютно нет. Им по-прежнему важен и дорог проект "анти-Россия". Причем, даже ценой интересов простых граждан в собственных странах", — написал Слуцкий.
"Вот чего не могут допустить господа Шольц и Байден, вот ради чего они готовы деньгами и оружием способствовать продолжению конфликта "до последнего украинца", — отметил депутат.
Также он отметил, что судьба людей на украинских территориях важна в России, и именно поэтому "мы, вне всякого сомнения, обязательно достигнем всех поставленных целей по денацификации и демилитаризации Украины и спасем мирное население Донбасса от фашисткой хунты в Киеве".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.