https://ria.ru/20220420/shveytsariya-1784474379.html

Нейтралитет Швейцарии остался только на словах, заявили в МИД

Нейтралитет Швейцарии остался только на словах, заявили в МИД - РИА Новости, 20.04.2022

Нейтралитет Швейцарии остался только на словах, заявили в МИД

Нейтралитет Швейцарии, после того как страна присоединилась к ограничениям против России, остался только на словах, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:22

2022-04-20T13:22

2022-04-20T13:36

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

швейцария

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154948/00/1549480066_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_45b6b65f2b95a57654265420072ef2cd.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Нейтралитет Швейцарии, после того как страна присоединилась к ограничениям против России, остался только на словах, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Да, нейтралитет Швейцарии только на словах остается", - сказал он, выступая на пленарном заседании Госдумы, в рамках которого рассматривался проект закона о приостановлении действия отдельных положений международных договоров с ЕС, Швейцарией и рядом других стран об упрощении выдачи виз россиянам.Иванов напомнил, что Швейцария сохраняла нейтральный статус даже в годы Второй мировой войны, а в настоящее время полностью поддерживает антироссийские санкции, введенные Евросоюзом и другими странами.

https://ria.ru/20220407/shveytsariya-1782339966.html

швейцария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, швейцария, россия, санкции в отношении россии