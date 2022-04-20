https://ria.ru/20220420/shveytsariya-1784474379.html
Нейтралитет Швейцарии остался только на словах, заявили в МИД
Нейтралитет Швейцарии остался только на словах, заявили в МИД - РИА Новости, 20.04.2022
Нейтралитет Швейцарии остался только на словах, заявили в МИД
Нейтралитет Швейцарии, после того как страна присоединилась к ограничениям против России, остался только на словах, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:22
2022-04-20T13:22
2022-04-20T13:36
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
швейцария
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Нейтралитет Швейцарии, после того как страна присоединилась к ограничениям против России, остался только на словах, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Да, нейтралитет Швейцарии только на словах остается", - сказал он, выступая на пленарном заседании Госдумы, в рамках которого рассматривался проект закона о приостановлении действия отдельных положений международных договоров с ЕС, Швейцарией и рядом других стран об упрощении выдачи виз россиянам.Иванов напомнил, что Швейцария сохраняла нейтральный статус даже в годы Второй мировой войны, а в настоящее время полностью поддерживает антироссийские санкции, введенные Евросоюзом и другими странами.
https://ria.ru/20220407/shveytsariya-1782339966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, швейцария, россия, санкции в отношении россии
13:22 20.04.2022 (обновлено: 13:36 20.04.2022)
Нейтралитет Швейцарии остался только на словах, заявили в МИД
Замглавы МИД Иванов: нейтралитет Швейцарии после введения санкций остался только на словах