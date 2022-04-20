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Нейтралитет Швейцарии остался только на словах, заявили в МИД - РИА Новости, 20.04.2022
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Нейтралитет Швейцарии остался только на словах, заявили в МИД
Нейтралитет Швейцарии остался только на словах, заявили в МИД - РИА Новости, 20.04.2022
Нейтралитет Швейцарии остался только на словах, заявили в МИД
Нейтралитет Швейцарии, после того как страна присоединилась к ограничениям против России, остался только на словах, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:22
2022-04-20T13:36
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
швейцария
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Нейтралитет Швейцарии, после того как страна присоединилась к ограничениям против России, остался только на словах, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Да, нейтралитет Швейцарии только на словах остается", - сказал он, выступая на пленарном заседании Госдумы, в рамках которого рассматривался проект закона о приостановлении действия отдельных положений международных договоров с ЕС, Швейцарией и рядом других стран об упрощении выдачи виз россиянам.Иванов напомнил, что Швейцария сохраняла нейтральный статус даже в годы Второй мировой войны, а в настоящее время полностью поддерживает антироссийские санкции, введенные Евросоюзом и другими странами.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, швейцария, россия, санкции в отношении россии
13:22 20.04.2022 (обновлено: 13:36 20.04.2022)
 
Нейтралитет Швейцарии остался только на словах, заявили в МИД

Замглавы МИД Иванов: нейтралитет Швейцарии после введения санкций остался только на словах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Нейтралитет Швейцарии, после того как страна присоединилась к ограничениям против России, остался только на словах, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Да, нейтралитет Швейцарии только на словах остается", - сказал он, выступая на пленарном заседании Госдумы, в рамках которого рассматривался проект закона о приостановлении действия отдельных положений международных договоров с ЕС, Швейцарией и рядом других стран об упрощении выдачи виз россиянам.
Иванов напомнил, что Швейцария сохраняла нейтральный статус даже в годы Второй мировой войны, а в настоящее время полностью поддерживает антироссийские санкции, введенные Евросоюзом и другими странами.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 16:33
Швейцария заблокировала российские активы на восемь миллиардов долларов
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреШвейцарияРоссияСанкции в отношении России
 
 
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