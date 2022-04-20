https://ria.ru/20220420/shkola-1784504822.html

В Минпросвещения рассказали о противодействии дезинформации школьников

В Минпросвещения рассказали о противодействии дезинформации школьников - РИА Новости, 20.04.2022

В Минпросвещения рассказали о противодействии дезинформации школьников

Минпросвещения РФ проводит работу по противодействию дезинформации школьников, сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:17

2022-04-20T15:17

2022-04-20T15:17

общество

владимир путин

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ проводит работу по противодействию дезинформации школьников, сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Мы действительно такую работу ведём и ее усилили с начала военной операции, потому что на детей обрушился шквал дезинформации, фейки, абсолютно неправдоподобной и абсолютно фейковой (информации) относительно нашей страны. Сегодня мы провели уроки по обществознанию, истории о том, что действительно происходит, какая цель операции… С 1 сентября мы уже эту работу ведём", - сказал Кравцов на заседании набсовета "Россия - страна возможностей".Министр сообщил, что с 1 сентября в школах введено поднятие государственного флага и исполнение гимна.Президент России Владимир Путин поддержал идеи петь гимн и поднимать флаг в школах России, но подчеркнул, что нужно, чтобы это было исполнено достойно.

https://ria.ru/20220420/shkola-1784499808.html

https://ria.ru/20220419/sotsseti-1784339203.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)