https://ria.ru/20220420/shkola-1784504822.html
В Минпросвещения рассказали о противодействии дезинформации школьников
В Минпросвещения рассказали о противодействии дезинформации школьников - РИА Новости, 20.04.2022
В Минпросвещения рассказали о противодействии дезинформации школьников
Минпросвещения РФ проводит работу по противодействию дезинформации школьников, сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:17
2022-04-20T15:17
2022-04-20T15:17
общество
владимир путин
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ проводит работу по противодействию дезинформации школьников, сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Мы действительно такую работу ведём и ее усилили с начала военной операции, потому что на детей обрушился шквал дезинформации, фейки, абсолютно неправдоподобной и абсолютно фейковой (информации) относительно нашей страны. Сегодня мы провели уроки по обществознанию, истории о том, что действительно происходит, какая цель операции… С 1 сентября мы уже эту работу ведём", - сказал Кравцов на заседании набсовета "Россия - страна возможностей".Министр сообщил, что с 1 сентября в школах введено поднятие государственного флага и исполнение гимна.Президент России Владимир Путин поддержал идеи петь гимн и поднимать флаг в школах России, но подчеркнул, что нужно, чтобы это было исполнено достойно.
https://ria.ru/20220420/shkola-1784499808.html
https://ria.ru/20220419/sotsseti-1784339203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
В Минпросвещения рассказали о противодействии дезинформации школьников
Минпросвещения проводит работу по противодействию дезинформации школьников
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ проводит работу по противодействию дезинформации школьников, сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы действительно такую работу ведём и ее усилили с начала военной операции, потому что на детей обрушился шквал дезинформации, фейки, абсолютно неправдоподобной и абсолютно фейковой (информации) относительно нашей страны. Сегодня мы провели уроки по обществознанию, истории о том, что действительно происходит, какая цель операции… С 1 сентября мы уже эту работу ведём", - сказал Кравцов на заседании набсовета "Россия - страна возможностей".
Министр сообщил, что с 1 сентября в школах введено поднятие государственного флага и исполнение гимна.
"Это очень важно. Эту работу обязательно организуем. Чтобы школьники знали историческую правду", - сказал Кравцов.
Президент России Владимир Путин
поддержал идеи петь гимн и поднимать флаг в школах России, но подчеркнул, что нужно, чтобы это было исполнено достойно.