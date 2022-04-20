17:35 20.04.2022 (обновлено: 18:40 20.04.2022)
Путин поздравил армию с успешным испытанием "Сармата"
Президент Путин поздравил армию с успешным испытанием "Сармата", не имеющего аналогов
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую армию с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", глава государства отметил, что она не имеет аналогов в мире.
"Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет", - сказал Путин во время видеоконференцсвязи в среду.
"Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших ВС, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - сказал Путин.
"Особо подчеркну, что при создании "Сармата" использованы только отечественные узлы, компоненты, детали и, конечно же, это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК, ускорит его передачу на вооружения ракетных войск стратегического назначения", - сказал Путин во время видеоконференцсвязи в среду после удачного испытательного пуска ракеты "Сармат".
Также президент выразил благодарность создателям комплекса. "Хочу выразить признательность всем, кто принимал участие в разработке и производстве нового комплекса. Кто внес свой интеллектуальный вклад в решение поставленных задач. Кто воплотил идеи ученых и конструкторов на практике. Большое спасибо", - сказал Путин.
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