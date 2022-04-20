https://ria.ru/20220420/sarmata-1784550039.html

Путин поздравил армию с успешным испытанием "Сармата"

Путин поздравил армию с успешным испытанием "Сармата" - РИА Новости, 20.04.2022

Путин поздравил армию с успешным испытанием "Сармата"

Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую армию с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", глава государства отметил, что... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:35

2022-04-20T17:35

2022-04-20T18:40

безопасность

сармат (ракета)

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую армию с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", глава государства отметил, что она не имеет аналогов в мире."Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет", - сказал Путин во время видеоконференцсвязи в среду."Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших ВС, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - сказал Путин.Также президент выразил благодарность создателям комплекса. "Хочу выразить признательность всем, кто принимал участие в разработке и производстве нового комплекса. Кто внес свой интеллектуальный вклад в решение поставленных задач. Кто воплотил идеи ученых и конструкторов на практике. Большое спасибо", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220420/sarmat-1784549188.html

https://ria.ru/20211216/sarmat-1764143579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сармат (ракета), владимир путин