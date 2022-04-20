https://ria.ru/20220420/peregovory-1784523038.html

Российско-украинские переговоры продолжаются

Российско-украинские переговоры продолжаются - РИА Новости, 20.04.2022

Российско-украинские переговоры продолжаются

Российско-украинские переговоры продолжаются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:12

2022-04-20T16:12

2022-04-20T16:19

обострение ситуации в днр и лнр

украина

мария захарова

россия

политика

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российско-украинские переговоры продолжаются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Продолжаются российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации на Украине и обеспечении ее нейтрального, внеблокового безъядерного статуса. В их повестке вопросы демилитаризации и денацификации, восстановления официального статуса русского языка, признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20220420/donbass-1784318430.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, мария захарова, россия, политика