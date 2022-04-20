https://ria.ru/20220420/peregovory-1784523038.html
Российско-украинские переговоры продолжаются
Российско-украинские переговоры продолжаются - РИА Новости, 20.04.2022
Российско-украинские переговоры продолжаются
Российско-украинские переговоры продолжаются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:12
2022-04-20T16:12
2022-04-20T16:19
обострение ситуации в днр и лнр
украина
мария захарова
россия
политика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российско-украинские переговоры продолжаются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Продолжаются российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации на Украине и обеспечении ее нейтрального, внеблокового безъядерного статуса. В их повестке вопросы демилитаризации и денацификации, восстановления официального статуса русского языка, признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20220420/donbass-1784318430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, мария захарова, россия, политика
16:12 20.04.2022 (обновлено: 16:19 20.04.2022)
Российско-украинские переговоры продолжаются
Захарова: Москва и Киев продолжают переговоры по ситуации на Украине