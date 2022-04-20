Рейтинг@Mail.ru
Российско-украинские переговоры продолжаются - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/peregovory-1784523038.html
Российско-украинские переговоры продолжаются
Российско-украинские переговоры продолжаются - РИА Новости, 20.04.2022
Российско-украинские переговоры продолжаются
Российско-украинские переговоры продолжаются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:12
2022-04-20T16:19
обострение ситуации в днр и лнр
украина
мария захарова
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:0:2113:1189_1920x0_80_0_0_c5211ebd23b4ea47ce052b28908836e5.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российско-украинские переговоры продолжаются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Продолжаются российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации на Украине и обеспечении ее нейтрального, внеблокового безъядерного статуса. В их повестке вопросы демилитаризации и денацификации, восстановления официального статуса русского языка, признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20220420/donbass-1784318430.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_164:0:1951:1340_1920x0_80_0_0_4609c0ffa3b6fd57665e0fe4e04a7846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, мария захарова, россия, политика
16:12 20.04.2022 (обновлено: 16:19 20.04.2022)
 
Российско-украинские переговоры продолжаются

Захарова: Москва и Киев продолжают переговоры по ситуации на Украине

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Российско-украинские переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российско-украинские переговоры продолжаются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Продолжаются российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации на Украине и обеспечении ее нейтрального, внеблокового безъядерного статуса. В их повестке вопросы демилитаризации и денацификации, восстановления официального статуса русского языка, признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР", - сказала Захарова на брифинге.
Дмитрий Троян. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
08:00
"Нам нечего бояться": раненые ополченцы — о нацбатальонах
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаМария ЗахароваРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала