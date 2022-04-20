https://ria.ru/20220420/moldaviya-1784531721.html
Правительство Молдавии просит продлить режим ЧП из-за ситуации на Украине
Правительство Молдавии просит продлить режим ЧП из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
Правительство Молдавии просит продлить режим ЧП из-за ситуации на Украине
Правительство Молдавии одобрило инициативу о продлении режима чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине еще на 60 дней, документ будет передан... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:37
2022-04-20T16:37
2022-04-20T16:37
обострение ситуации в днр и лнр
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КИШИНЕВ, 20 апр — РИА Новости. Правительство Молдавии одобрило инициативу о продлении режима чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине еще на 60 дней, документ будет передан парламенту на утверждение, заявила премьер Наталья Гаврилица.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии."Комиссия по чрезвычайным ситуациям проголосовала за продление режима ЧП, у нас есть риски, с которыми страна еще не сталкивалась, есть риски новых волн мигрантов, есть риски на рынке энергетики, мы оказались в ситуации, когда нужно быстро принимать решения. Мы будем оправданно использовать режим ЧП, проект решения о его продлении утвержден единогласно", - заявила Гаврилица на заседании правительства, отметив, что законопроект будет передан парламенту на утверждение.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, молдавия, россия
Правительство Молдавии просит продлить режим ЧП из-за ситуации на Украине
Правительство Молдавии попросило продлить режим ЧП из-за ситуации на Украине на 60 дней
КИШИНЕВ, 20 апр — РИА Новости. Правительство Молдавии одобрило инициативу о продлении режима чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине еще на 60 дней, документ будет передан парламенту на утверждение, заявила премьер Наталья Гаврилица.
Парламент Молдавии
24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине
и угроз безопасности Молдавии.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям проголосовала за продление режима ЧП, у нас есть риски, с которыми страна еще не сталкивалась, есть риски новых волн мигрантов, есть риски на рынке энергетики, мы оказались в ситуации, когда нужно быстро принимать решения. Мы будем оправданно использовать режим ЧП, проект решения о его продлении утвержден единогласно", - заявила Гаврилица на заседании правительства, отметив, что законопроект будет передан парламенту на утверждение.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.