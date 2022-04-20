https://ria.ru/20220420/metallurgiya-1784567449.html

Путин призвал сделать цены на металлургию доступными

Путин призвал сделать цены на металлургию доступными - РИА Новости, 20.04.2022

Путин призвал сделать цены на металлургию доступными

Цены на металлургию должны быть доступными в РФ, надо запускать новые металлоемкие проекты с комплексным проектом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:49

2022-04-20T18:49

2022-04-20T19:31

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Цены на металлургию должны быть доступными в РФ, надо запускать новые металлоемкие проекты с комплексным проектом, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что в ближайшие годы необходимо обеспечить активный рост потребления металлов внутри страны. "Это возможно только при условии доступных цен на продукцию. Андрей Рэмович Белоусов (первый вице-премьер - ред.) сказал об этом достаточно выразительно и ясно", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20220420/metallurgiya-1784534978.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин