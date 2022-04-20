https://ria.ru/20220420/metallurgiya-1784567449.html
Путин призвал сделать цены на металлургию доступными
Путин призвал сделать цены на металлургию доступными - РИА Новости, 20.04.2022
Путин призвал сделать цены на металлургию доступными
Цены на металлургию должны быть доступными в РФ, надо запускать новые металлоемкие проекты с комплексным проектом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:49
2022-04-20T18:49
2022-04-20T19:31
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Цены на металлургию должны быть доступными в РФ, надо запускать новые металлоемкие проекты с комплексным проектом, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что в ближайшие годы необходимо обеспечить активный рост потребления металлов внутри страны. "Это возможно только при условии доступных цен на продукцию. Андрей Рэмович Белоусов (первый вице-премьер - ред.) сказал об этом достаточно выразительно и ясно", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20220420/metallurgiya-1784534978.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин
18:49 20.04.2022 (обновлено: 19:31 20.04.2022)
Путин призвал сделать цены на металлургию доступными
Президент Путин призвал запускать новые металлоемкие проекты с комплексным проектом