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Путин призвал сделать цены на металлургию доступными - РИА Новости, 20.04.2022
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Путин призвал сделать цены на металлургию доступными
Путин призвал сделать цены на металлургию доступными - РИА Новости, 20.04.2022
Путин призвал сделать цены на металлургию доступными
Цены на металлургию должны быть доступными в РФ, надо запускать новые металлоемкие проекты с комплексным проектом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:49
2022-04-20T19:31
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Цены на металлургию должны быть доступными в РФ, надо запускать новые металлоемкие проекты с комплексным проектом, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что в ближайшие годы необходимо обеспечить активный рост потребления металлов внутри страны. "Это возможно только при условии доступных цен на продукцию. Андрей Рэмович Белоусов (первый вице-премьер - ред.) сказал об этом достаточно выразительно и ясно", - подчеркнул президент.
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экономика, владимир путин
18:49 20.04.2022 (обновлено: 19:31 20.04.2022)
 
Путин призвал сделать цены на металлургию доступными

Президент Путин призвал запускать новые металлоемкие проекты с комплексным проектом

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития металлургической отрасли
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития металлургической отрасли - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития металлургической отрасли
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Цены на металлургию должны быть доступными в РФ, надо запускать новые металлоемкие проекты с комплексным проектом, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что в ближайшие годы необходимо обеспечить активный рост потребления металлов внутри страны. "Это возможно только при условии доступных цен на продукцию. Андрей Рэмович Белоусов (первый вице-премьер - ред.) сказал об этом достаточно выразительно и ясно", - подчеркнул президент.
Металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
16:49
Путин рассказал о сотрудничестве партнеров с Россией в сфере металлургии
 
ЭкономикаВладимир Путин
 
 
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