https://ria.ru/20220420/metallurgiya-1784566447.html
Путин потребовал проработать механизмы поддержки металлургии
Путин потребовал проработать механизмы поддержки металлургии - РИА Новости, 20.04.2022
Путин потребовал проработать механизмы поддержки металлургии
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости донастроить госпрограммы и механизмы поддержки металлургической отрасли. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:44
2022-04-20T18:44
2022-04-20T19:16
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости донастроить госпрограммы и механизмы поддержки металлургической отрасли."Я прошу правительство проработать конкретные шаги на этот счет", - сказал Путин в заключительном слове по итогам совещания о развитии металлургической отрасли."Нужно уточнить экспортные направления российской металлургии, переориентировать потоки... на перспективные динамичные рынки. Понятно, что здесь много зависит от развития транспортной инфраструктуры", - добавил он.
https://ria.ru/20220420/metallurgiya-1784567905.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
18:44 20.04.2022 (обновлено: 19:16 20.04.2022)
Путин потребовал проработать механизмы поддержки металлургии
Президент Путин: правительство должно проработать механизмы поддержки металлургии
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости донастроить госпрограммы и механизмы поддержки металлургической отрасли.
"Я прошу правительство проработать конкретные шаги на этот счет", - сказал Путин в заключительном слове по итогам совещания о развитии металлургической отрасли.
"Нужно уточнить экспортные направления российской металлургии, переориентировать потоки... на перспективные динамичные рынки. Понятно, что здесь много зависит от развития транспортной инфраструктуры", - добавил он.