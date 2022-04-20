https://ria.ru/20220420/metallurgiya-1784566447.html

Путин потребовал проработать механизмы поддержки металлургии

Путин потребовал проработать механизмы поддержки металлургии - РИА Новости, 20.04.2022

Путин потребовал проработать механизмы поддержки металлургии

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости донастроить госпрограммы и механизмы поддержки металлургической отрасли. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:44

2022-04-20T18:44

2022-04-20T19:16

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости донастроить госпрограммы и механизмы поддержки металлургической отрасли."Я прошу правительство проработать конкретные шаги на этот счет", - сказал Путин в заключительном слове по итогам совещания о развитии металлургической отрасли."Нужно уточнить экспортные направления российской металлургии, переориентировать потоки... на перспективные динамичные рынки. Понятно, что здесь много зависит от развития транспортной инфраструктуры", - добавил он.

https://ria.ru/20220420/metallurgiya-1784567905.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, экономика, россия