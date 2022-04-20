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В России появятся детские речные круизы - РИА Новости, 20.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220420/kruizy-1784546682.html
В России появятся детские речные круизы
В России появятся детские речные круизы - РИА Новости, 20.04.2022
В России появятся детские речные круизы
Круизный маршрут с акцентом на детский и семейный отдых должен быть создан в России уже скоро, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:02
2022-04-20T19:02
туризм
туризм
волгоградская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
российский союз туриндустрии (рст)
новости - туризм
туристы
круизы
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ВОЛГОГРАД, 20 апр — РИА Новости. Круизный маршрут с акцентом на детский и семейный отдых должен быть создан в России уже скоро, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова."В ближайшее время маршрут будет подготовлен, заявка будет подана в Ростуризм, и мы ее обязательно утвердим", – отметила она. Догузова подчеркнула: ведомство рассчитывает, что в первом детском круизе поучаствуют сразу несколько волжских регионов. Такие речные путешествия могут быть включены в программу детского туристического кешбэка, но это требует отдельного обсуждения.Идею разработать такие маршруты на совещании главы Ростуризма с представителями отрасли озвучил руководитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Волгоградской области, директор компании "Круиз" Алексей Растегаев.
https://ria.ru/20220404/kruizy-1781701291.html
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туризм, волгоградская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), российский союз туриндустрии (рст), новости - туризм, туристы, круизы, детский отдых
19:02 20.04.2022
 
В России появятся детские речные круизы

Ростуризм: круизный маршрут с акцентом на детский и семейный отдых будет создан в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди на причале Северного речного вокзала в Москве
Люди на причале Северного речного вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОЛГОГРАД, 20 апр — РИА Новости. Круизный маршрут с акцентом на детский и семейный отдых должен быть создан в России уже скоро, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.
"В ближайшее время маршрут будет подготовлен, заявка будет подана в Ростуризм, и мы ее обязательно утвердим", – отметила она.
Догузова подчеркнула: ведомство рассчитывает, что в первом детском круизе поучаствуют сразу несколько волжских регионов.
Такие речные путешествия могут быть включены в программу детского туристического кешбэка, но это требует отдельного обсуждения.
Идею разработать такие маршруты на совещании главы Ростуризма с представителями отрасли озвучил руководитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Волгоградской области, директор компании "Круиз" Алексей Растегаев.
Группы туристов на речной пристани Углича - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 18:46Туризм
В России появились речные круизы "только для взрослых"
 
ТуризмТуризмВолгоградская областьФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Российский союз туриндустрии (РСТ)Новости - ТуризмтуристыкруизыДетский отдых
 
 
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