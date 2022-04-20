https://ria.ru/20220420/kruizy-1784546682.html

В России появятся детские речные круизы

В России появятся детские речные круизы - РИА Новости, 20.04.2022

В России появятся детские речные круизы

Круизный маршрут с акцентом на детский и семейный отдых должен быть создан в России уже скоро, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T19:02

2022-04-20T19:02

2022-04-20T19:02

туризм

туризм

волгоградская область

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

российский союз туриндустрии (рст)

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круизы

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ВОЛГОГРАД, 20 апр — РИА Новости. Круизный маршрут с акцентом на детский и семейный отдых должен быть создан в России уже скоро, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова."В ближайшее время маршрут будет подготовлен, заявка будет подана в Ростуризм, и мы ее обязательно утвердим", – отметила она. Догузова подчеркнула: ведомство рассчитывает, что в первом детском круизе поучаствуют сразу несколько волжских регионов. Такие речные путешествия могут быть включены в программу детского туристического кешбэка, но это требует отдельного обсуждения.Идею разработать такие маршруты на совещании главы Ростуризма с представителями отрасли озвучил руководитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Волгоградской области, директор компании "Круиз" Алексей Растегаев.

https://ria.ru/20220404/kruizy-1781701291.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, волгоградская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), российский союз туриндустрии (рст), новости - туризм, туристы, круизы, детский отдых