https://ria.ru/20220420/kruizy-1784546682.html
В России появятся детские речные круизы
В России появятся детские речные круизы - РИА Новости, 20.04.2022
В России появятся детские речные круизы
Круизный маршрут с акцентом на детский и семейный отдых должен быть создан в России уже скоро, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:02
2022-04-20T19:02
2022-04-20T19:02
туризм
туризм
волгоградская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
российский союз туриндустрии (рст)
новости - туризм
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круизы
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ВОЛГОГРАД, 20 апр — РИА Новости. Круизный маршрут с акцентом на детский и семейный отдых должен быть создан в России уже скоро, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова."В ближайшее время маршрут будет подготовлен, заявка будет подана в Ростуризм, и мы ее обязательно утвердим", – отметила она. Догузова подчеркнула: ведомство рассчитывает, что в первом детском круизе поучаствуют сразу несколько волжских регионов. Такие речные путешествия могут быть включены в программу детского туристического кешбэка, но это требует отдельного обсуждения.Идею разработать такие маршруты на совещании главы Ростуризма с представителями отрасли озвучил руководитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Волгоградской области, директор компании "Круиз" Алексей Растегаев.
https://ria.ru/20220404/kruizy-1781701291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, волгоградская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), российский союз туриндустрии (рст), новости - туризм, туристы, круизы, детский отдых
В России появятся детские речные круизы
Ростуризм: круизный маршрут с акцентом на детский и семейный отдых будет создан в России
ВОЛГОГРАД, 20 апр — РИА Новости. Круизный маршрут с акцентом на детский и семейный отдых должен быть создан в России уже скоро, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.
"В ближайшее время маршрут будет подготовлен, заявка будет подана в Ростуризм, и мы ее обязательно утвердим", – отметила она.
Догузова подчеркнула: ведомство рассчитывает, что в первом детском круизе поучаствуют сразу несколько волжских регионов.
Такие речные путешествия могут быть включены в программу детского туристического кешбэка, но это требует отдельного обсуждения.
Идею разработать такие маршруты на совещании главы Ростуризма с представителями отрасли озвучил руководитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Волгоградской области, директор компании "Круиз" Алексей Растегаев.