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В России снизился уровень киберпреступности - РИА Новости, 20.04.2022
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В России снизился уровень киберпреступности
В России снизился уровень киберпреступности - РИА Новости, 20.04.2022
В России снизился уровень киберпреступности
Число зарегистрированных киберпреступлений в России за три месяца существенно сократилось - это может быть связано с уничтожением ВС РФ колл-центров "служб... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:13
2022-04-20T13:17
безопасность
россия
кибербезопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных киберпреступлений в России за три месяца существенно сократилось - это может быть связано с уничтожением ВС РФ колл-центров "служб безопасности" на Украине, сообщается на сайте "МВД Медиа"."За три месяца текущего года число зарегистрированных киберпреступлений показало заметное сокращение – на 8,5%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 14,4%. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что противоправные деяния данного вида совершались с использованием колл-центров, расположенных на Украине, и обезвреженных в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ", - говорится в релизе.Тем не менее каждое четвертое преступление в России по-прежнему совершается с использованием IT-технологий. Это уже давний тренд.
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безопасность, россия, кибербезопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:13 20.04.2022 (обновлено: 13:17 20.04.2022)
 
В России снизился уровень киберпреступности

МВД: киберпреступность в России за три месяца снизилась на 8,5 процента

© Fotolia / GlebstockХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Fotolia / Glebstock
Хакер за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных киберпреступлений в России за три месяца существенно сократилось - это может быть связано с уничтожением ВС РФ колл-центров "служб безопасности" на Украине, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"За три месяца текущего года число зарегистрированных киберпреступлений показало заметное сокращение – на 8,5%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 14,4%. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что противоправные деяния данного вида совершались с использованием колл-центров, расположенных на Украине, и обезвреженных в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ", - говорится в релизе.
Тем не менее каждое четвертое преступление в России по-прежнему совершается с использованием IT-технологий. Это уже давний тренд.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 13:55
Число хакерских атак на российские банки выросло более чем в 20 раз
 
БезопасностьРоссияКибербезопасностьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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