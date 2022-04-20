https://ria.ru/20220420/kiberprestupnost-1784471853.html

В России снизился уровень киберпреступности

В России снизился уровень киберпреступности - РИА Новости, 20.04.2022

В России снизился уровень киберпреступности

Число зарегистрированных киберпреступлений в России за три месяца существенно сократилось - это может быть связано с уничтожением ВС РФ колл-центров "служб... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:13

2022-04-20T13:13

2022-04-20T13:17

безопасность

россия

кибербезопасность

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных киберпреступлений в России за три месяца существенно сократилось - это может быть связано с уничтожением ВС РФ колл-центров "служб безопасности" на Украине, сообщается на сайте "МВД Медиа"."За три месяца текущего года число зарегистрированных киберпреступлений показало заметное сокращение – на 8,5%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 14,4%. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что противоправные деяния данного вида совершались с использованием колл-центров, расположенных на Украине, и обезвреженных в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ", - говорится в релизе.Тем не менее каждое четвертое преступление в России по-прежнему совершается с использованием IT-технологий. Это уже давний тренд.

https://ria.ru/20220418/khakery-1784094758.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, россия, кибербезопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)