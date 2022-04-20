Рейтинг@Mail.ru
Россия готова развернуть гумкоридоры для выхода мирных граждан - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/gumkoridory-1784596170.html
Россия готова развернуть гумкоридоры для выхода мирных граждан
Россия готова развернуть гумкоридоры для выхода мирных граждан - РИА Новости, 20.04.2022
Россия готова развернуть гумкоридоры для выхода мирных граждан
Россия готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан на любых направлениях и гарантирует безопасность, сообщил в среду... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T21:49
2022-04-20T21:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778624615_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_89aaf7173d3ad1cea2c9055c400d8ab4.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан на любых направлениях и гарантирует безопасность, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Ежедневно с 10:00 (мск) российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России. Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц", - сообщил он.Мизинцев напомнил, что Россия в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права продолжает системную и скоординированную работу по оказанию всесторонней помощи населению Донецкой и Луганской народных республик, а также мирным жителям и иностранным гражданам на освобожденных территориях Украины. Кроме того, Вооруженные силы России совместно с силами ДНР и ЛНР неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех коридорах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/mariupol-1784595394.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220411/koridor-1782985685.html
россия
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778624615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_289351ab6f26b0d5389344528ef0fe65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, луганская народная республика
21:49 20.04.2022
 
Россия готова развернуть гумкоридоры для выхода мирных граждан

Россия готова развернуть гумкоридоры для выхода мирных граждан на любых направлениях

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтомобили с беженцами на выезде из Мариуполя
Автомобили с беженцами на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Автомобили с беженцами на выезде из Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан на любых направлениях и гарантирует безопасность, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Ежедневно с 10:00 (мск) российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России. Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц", - сообщил он.
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 21:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны прокомментировали обращение "Азова" по гумкоридорам
Мизинцев напомнил, что Россия в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права продолжает системную и скоординированную работу по оказанию всесторонней помощи населению Донецкой и Луганской народных республик, а также мирным жителям и иностранным гражданам на освобожденных территориях Украины. Кроме того, Вооруженные силы России совместно с силами ДНР и ЛНР неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех коридорах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудники МВД ДНР под Мариуполем со стороны поселка Рыбацкое - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 19:53В мире
РФ организовала гуманитарный коридор из Мариуполя в Крым или Запорожье
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала