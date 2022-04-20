Россия готова развернуть гумкоридоры для выхода мирных граждан
Россия готова развернуть гумкоридоры для выхода мирных граждан на любых направлениях
Автомобили с беженцами на выезде из Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан на любых направлениях и гарантирует безопасность, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Ежедневно с 10:00 (мск) российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России. Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц", - сообщил он.
Мизинцев напомнил, что Россия в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права продолжает системную и скоординированную работу по оказанию всесторонней помощи населению Донецкой и Луганской народных республик, а также мирным жителям и иностранным гражданам на освобожденных территориях Украины. Кроме того, Вооруженные силы России совместно с силами ДНР и ЛНР неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех коридорах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.