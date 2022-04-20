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Боевики "Азова" попросили эвакуировать их из Мариуполя - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/evakuatsiya-1784598496.html
Боевики "Азова" попросили эвакуировать их из Мариуполя
Боевики "Азова" попросили эвакуировать их из Мариуполя - РИА Новости, 20.04.2022
Боевики "Азова" попросили эвакуировать их из Мариуполя
Заместитель командира украинского неонацистского полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) Святослав Паламар попросил эвакуировать их из... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T22:07
2022-04-20T22:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил мизинцев
мариуполь
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
днр
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Заместитель командира украинского неонацистского полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) Святослав Паламар попросил эвакуировать их из Мариуполя при поддержке "третьей стороны"."Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из Мариуполя со своим стрелковым оружием, чтобы спасти личный состав, вверенный нам", - сказал Паламар в видеообращении.Вооруженные силы России, руководствуясь гуманными принципами, неоднократно предлагали боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие в обмен на сохранение жизни.Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил в среду вечером, что 20 апреля ВС России открывали гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с территории "Азовстали", которое, по заявлениям украинской стороны, якобы там находится, а также предлагали военнослужащим ВСУ, боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам сложить оружие и добровольно сдаться в плен. По его словам, заявленная гуманитарная операция была сорвана киевскими властями, гуманитарным коридором никто не воспользовался.Представитель силового ведомства ДНР сообщил РИА Новости во вторник, что подразделения Донецкой народной республики вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной "Азовстали". В Минобороны РФ заявили, что Киев обманывает свой народ, убеждая в якобы отсутствии возможности эвакуации военных из Мариуполя, а в настоящее время с "Азовстали".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220420/mariupol-1784595394.html
https://ria.ru/20220419/azovstal-1784378579.html
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в мире, михаил мизинцев, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, днр, донбасс
22:07 20.04.2022 (обновлено: 22:08 20.04.2022)
 
Боевики "Азова" попросили эвакуировать их из Мариуполя

Замкомандира "Азова" Паламар попросил эвакуировать боевиков из Мариуполя

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Заместитель командира украинского неонацистского полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) Святослав Паламар попросил эвакуировать их из Мариуполя при поддержке "третьей стороны".
"Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из Мариуполя со своим стрелковым оружием, чтобы спасти личный состав, вверенный нам", - сказал Паламар в видеообращении.
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 21:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны прокомментировали обращение "Азова" по гумкоридорам
Вооруженные силы России, руководствуясь гуманными принципами, неоднократно предлагали боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие в обмен на сохранение жизни.
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил в среду вечером, что 20 апреля ВС России открывали гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с территории "Азовстали", которое, по заявлениям украинской стороны, якобы там находится, а также предлагали военнослужащим ВСУ, боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам сложить оружие и добровольно сдаться в плен. По его словам, заявленная гуманитарная операция была сорвана киевскими властями, гуманитарным коридором никто не воспользовался.
Представитель силового ведомства ДНР сообщил РИА Новости во вторник, что подразделения Донецкой народной республики вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной "Азовстали". В Минобороны РФ заявили, что Киев обманывает свой народ, убеждая в якобы отсутствии возможности эвакуации военных из Мариуполя, а в настоящее время с "Азовстали".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Территория завода Азовсталь до начала режима тишины. Кадры с дрона - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 20:35
Беспилотник снял территорию завода "Азовсталь" до объявления режима тишины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМихаил МизинцевМариупольДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДНРДонбасс
 
 
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