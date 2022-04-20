https://ria.ru/20220420/evakuatsiya-1784598496.html

Боевики "Азова" попросили эвакуировать их из Мариуполя

Боевики "Азова" попросили эвакуировать их из Мариуполя - РИА Новости, 20.04.2022

Боевики "Азова" попросили эвакуировать их из Мариуполя

Заместитель командира украинского неонацистского полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) Святослав Паламар попросил эвакуировать их из... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T22:07

2022-04-20T22:07

2022-04-20T22:08

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Заместитель командира украинского неонацистского полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) Святослав Паламар попросил эвакуировать их из Мариуполя при поддержке "третьей стороны"."Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из Мариуполя со своим стрелковым оружием, чтобы спасти личный состав, вверенный нам", - сказал Паламар в видеообращении.Вооруженные силы России, руководствуясь гуманными принципами, неоднократно предлагали боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие в обмен на сохранение жизни.Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил в среду вечером, что 20 апреля ВС России открывали гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с территории "Азовстали", которое, по заявлениям украинской стороны, якобы там находится, а также предлагали военнослужащим ВСУ, боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам сложить оружие и добровольно сдаться в плен. По его словам, заявленная гуманитарная операция была сорвана киевскими властями, гуманитарным коридором никто не воспользовался.Представитель силового ведомства ДНР сообщил РИА Новости во вторник, что подразделения Донецкой народной республики вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной "Азовстали". В Минобороны РФ заявили, что Киев обманывает свой народ, убеждая в якобы отсутствии возможности эвакуации военных из Мариуполя, а в настоящее время с "Азовстали".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220420/mariupol-1784595394.html

https://ria.ru/20220419/azovstal-1784378579.html

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