Украинские войска обстреляли поселок Донецкий в ЛНР
ВСУ выпустили по поселку Донецкий в ЛНР шесть снарядов калибра 152 миллиметра
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредставители СЦКК фиксируют последствия обстрела
Представители СЦКК фиксируют последствия обстрела. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18.50 (совпадает с мск - ред.) с направления населенного пункта Орехово по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (шесть снарядов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.