Российские дипломаты улетят из Японии днем в среду, сообщает СМИ
NHK: российские дипломаты улетят из Японии около полудня в среду
© AP Photo / Jae C. HongТокио
© AP Photo / Jae C. Hong
Токио. Архивное фото
ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Восемь российских дипломатов могут покинуть Японию около полудня в среду, после того как официальный Токио в апреле принял решение о высылке ряда сотрудников посольства России и российского торгового представительства, передает телеканал NHK.
По его данным, дипломаты, как ожидается, вылетят из токийского аэропорта Ханэда около полудня на самолете, зафрахтованном Россией.
"Согласно информированному источнику, эти восемь человек, предположительно, занимались сбором информации, среди них были сотрудники среднего звена", — отмечается в сообщении телеканала.
Япония объявила о высылке российских дипломатов 8 апреля. Как заявил тогда премьер-министр страны Фумио Кисида, японское правительство провело тщательную оценку ситуации перед принятием данного решения, и данная мера является следствием текущей ситуации на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.