https://ria.ru/20220420/bekmambetov-1784526107.html
Кукольный спектакль Бекмамбетова в Театре Наций получил "Золотую маску"
Кукольный спектакль Бекмамбетова в Театре Наций получил "Золотую маску" - РИА Новости, 20.04.2022
Кукольный спектакль Бекмамбетова в Театре Наций получил "Золотую маску"
Кукольный спектакль "Ходжа Насреддин" Тимура Бекмамбетова и Анны Викторовой в Театре Наций победил в номинации "Куклы/Спектакль" театральной премии "Золотая... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:04
2022-04-20T17:04
2022-04-20T17:04
культура
новости культуры
театр
театральный фестиваль "золотая маска"
алексей полищук
санкт-петербург
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Кукольный спектакль "Ходжа Насреддин" Тимура Бекмамбетова и Анны Викторовой в Театре Наций победил в номинации "Куклы/Спектакль" театральной премии "Золотая маска", объявили организаторы в ходе онлайн-трансляции.Всего за звание лучшего кукольного спектакля боролось восемь претендентов. В номинации "Куклы/Работа режиссера" победил Максим Исаев с работой "Сказка о Золотом петушке" в театре Karlsson Haus в Санкт-Петербурге. Лучшим актером стал Алексей Полищук за роль Уолерана в постановке "Маяк Уолерана " в Театре Тантамарески в Санкт-Петербурге. Лауреатами в номинации "Куклы/Работа художника" стали Ольга Галицкая и Илья Юдович за спектакль "Священный талисман" в Театре предмета и Еврейском музее и центре толерантности в Москве."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, театральный фестиваль "золотая маска", алексей полищук, санкт-петербург, театр наций, москва, россия, тимур бекмамбетов, евгений миронов, российский еврейский музей толерантности
Кукольный спектакль Бекмамбетова в Театре Наций получил "Золотую маску"
Кукольный спектакль Бекмамбетова "Ходжа Насреддин" в Театре Наций получил "Золотую маску"
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Кукольный спектакль "Ходжа Насреддин" Тимура Бекмамбетова и Анны Викторовой в Театре Наций победил в номинации "Куклы/Спектакль" театральной премии "Золотая маска", объявили организаторы в ходе онлайн-трансляции.
"Я благодарен Тимуру – идеологу нашего спектакля за эту фантастическую, сумасшедшую идею, Анне Викторовой, нашему режиссеру, – за это нерукотворное чудо", — сказал худрук театра Евгений Миронов.
Всего за звание лучшего кукольного спектакля боролось восемь претендентов. В номинации "Куклы/Работа режиссера" победил Максим Исаев с работой "Сказка о Золотом петушке" в театре Karlsson Haus в Санкт-Петербурге. Лучшим актером стал Алексей Полищук за роль Уолерана в постановке "Маяк Уолерана " в Театре Тантамарески в Санкт-Петербурге. Лауреатами в номинации "Куклы/Работа художника" стали Ольга Галицкая и Илья Юдович за спектакль "Священный талисман" в Театре предмета и Еврейском музее и центре толерантности в Москве.
"Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).