https://ria.ru/20220420/bekmambetov-1784526107.html

Кукольный спектакль Бекмамбетова в Театре Наций получил "Золотую маску"

Кукольный спектакль Бекмамбетова в Театре Наций получил "Золотую маску" - РИА Новости, 20.04.2022

Кукольный спектакль Бекмамбетова в Театре Наций получил "Золотую маску"

Кукольный спектакль "Ходжа Насреддин" Тимура Бекмамбетова и Анны Викторовой в Театре Наций победил в номинации "Куклы/Спектакль" театральной премии "Золотая... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:04

2022-04-20T17:04

2022-04-20T17:04

культура

новости культуры

театр

театральный фестиваль "золотая маска"

алексей полищук

санкт-петербург

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москва

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Кукольный спектакль "Ходжа Насреддин" Тимура Бекмамбетова и Анны Викторовой в Театре Наций победил в номинации "Куклы/Спектакль" театральной премии "Золотая маска", объявили организаторы в ходе онлайн-трансляции.Всего за звание лучшего кукольного спектакля боролось восемь претендентов. В номинации "Куклы/Работа режиссера" победил Максим Исаев с работой "Сказка о Золотом петушке" в театре Karlsson Haus в Санкт-Петербурге. Лучшим актером стал Алексей Полищук за роль Уолерана в постановке "Маяк Уолерана " в Театре Тантамарески в Санкт-Петербурге. Лауреатами в номинации "Куклы/Работа художника" стали Ольга Галицкая и Илья Юдович за спектакль "Священный талисман" в Театре предмета и Еврейском музее и центре толерантности в Москве."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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