https://ria.ru/20220420/aeroekspress-1784436722.html

В апреле отменяется часть аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево

В апреле отменяется часть аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 20.04.2022

В апреле отменяется часть аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево

В расписание поездов "Аэроэкспресс" на Шереметьевском направлении 22-27 некоторые поезда будут отменены, сообщает перевозчик. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:39

2022-04-20T11:39

2022-04-20T11:39

туризм

туризм

аэроэкспресс

шереметьево (аэропорт)

новости - туризм

туристы

аэропорты

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155859/77/1558597729_52:0:3693:2048_1920x0_80_0_0_7678fa74e265ad8493f575c80f94fdcc.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В расписание поездов "Аэроэкспресс" на Шереметьевском направлении 22-27 некоторые поезда будут отменены, сообщает перевозчик."В связи с проведением плановых работ на железной дороге 22-27 апреля будут внесены корректировки в график движения поездов "Аэроэкспресс" на Шереметьевском направлении", — говорится в сообщении.Уточняется, что в ночь с 22 на 23, с 23 на 24 апреля будут отменены аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в 22:00, 23:46, 00:31, а также утренние рейсы в 05:15 и 05:38. Из аэропорта Шереметьево снимаются поезда в 22:51, 23:23, 00:02, 04:43 и 05:29. При этом 22, 25, 26 и 27 апреля не будет рейсов с отправлением в 05:15 с Белорусского вокзала в аэропорт и в 05:29 и обратно."Все остальные рейсы "Аэроэкспресс" в указанные даты будут осуществляться в соответствии со стандартным графиком", — добавили в компании.

https://ria.ru/20220322/avtobusy-1779381817.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), новости - туризм, туристы, аэропорты, москва