https://ria.ru/20220419/zelenskiy-1784263171.html

Запад использовал Зеленского в своих целях, заявил Лавров

Запад использовал Зеленского в своих целях, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022

Запад использовал Зеленского в своих целях, заявил Лавров

Запад воспользовался Владимиром Зеленским в своих целях, поощряя его стремление игнорировать любые предложения по минскому переговорному процессу, заявил... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:04

2022-04-19T12:04

2022-04-19T12:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запад воспользовался Владимиром Зеленским в своих целях, поощряя его стремление игнорировать любые предложения по минскому переговорному процессу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Если бы Зеленский сотрудничал и стремился к выполнению минских соглашений, то тогда кризис бы уже давно был разрешен. Запад предал Зеленского. Я думаю, что они просто-напросто воспользовались им против России. Они сделали все, чтобы укрепить его в желании игнорировать любые предложения," - сказал Лавров в ходе интервью телеканалу India Today.

https://ria.ru/20220417/vizit-1783980292.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр