https://ria.ru/20220419/zelenskiy-1784263171.html
Запад использовал Зеленского в своих целях, заявил Лавров
Запад использовал Зеленского в своих целях, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022
Запад использовал Зеленского в своих целях, заявил Лавров
Запад воспользовался Владимиром Зеленским в своих целях, поощряя его стремление игнорировать любые предложения по минскому переговорному процессу, заявил... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:04
2022-04-19T12:04
2022-04-19T12:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запад воспользовался Владимиром Зеленским в своих целях, поощряя его стремление игнорировать любые предложения по минскому переговорному процессу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Если бы Зеленский сотрудничал и стремился к выполнению минских соглашений, то тогда кризис бы уже давно был разрешен. Запад предал Зеленского. Я думаю, что они просто-напросто воспользовались им против России. Они сделали все, чтобы укрепить его в желании игнорировать любые предложения," - сказал Лавров в ходе интервью телеканалу India Today.
https://ria.ru/20220417/vizit-1783980292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Запад использовал Зеленского в своих целях, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Запад воспользовался Зеленским в своих целях