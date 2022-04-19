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Запад использовал Зеленского в своих целях, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/zelenskiy-1784263171.html
Запад использовал Зеленского в своих целях, заявил Лавров
Запад использовал Зеленского в своих целях, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022
Запад использовал Зеленского в своих целях, заявил Лавров
Запад воспользовался Владимиром Зеленским в своих целях, поощряя его стремление игнорировать любые предложения по минскому переговорному процессу, заявил... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:04
2022-04-19T12:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запад воспользовался Владимиром Зеленским в своих целях, поощряя его стремление игнорировать любые предложения по минскому переговорному процессу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Если бы Зеленский сотрудничал и стремился к выполнению минских соглашений, то тогда кризис бы уже давно был разрешен. Запад предал Зеленского. Я думаю, что они просто-напросто воспользовались им против России. Они сделали все, чтобы укрепить его в желании игнорировать любые предложения," - сказал Лавров в ходе интервью телеканалу India Today.
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
12:04 19.04.2022
 
Запад использовал Зеленского в своих целях, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Запад воспользовался Зеленским в своих целях

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запад воспользовался Владимиром Зеленским в своих целях, поощряя его стремление игнорировать любые предложения по минскому переговорному процессу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Если бы Зеленский сотрудничал и стремился к выполнению минских соглашений, то тогда кризис бы уже давно был разрешен. Запад предал Зеленского. Я думаю, что они просто-напросто воспользовались им против России. Они сделали все, чтобы укрепить его в желании игнорировать любые предложения," - сказал Лавров в ходе интервью телеканалу India Today.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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