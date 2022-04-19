https://ria.ru/20220419/vvp-1784330835.html
МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП до 3,6 процента
МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП до 3,6 процента - РИА Новости, 19.04.2022
МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП до 3,6 процента
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики по итогам 2022 года до 3,6% с январского показателя в 4,4%, следует из доклада фонда. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:17
2022-04-19T16:17
2022-04-19T16:17
экономика
россия
украина
мвф
санкции
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики по итогам 2022 года до 3,6% с январского показателя в 4,4%, следует из доклада фонда.В 2023 году МВФ ожидает, что глобальная экономика вырастет на те же 3,6%, а не на 3,8% как полагалось в январе. По итогам 2021 года показатель вырос на 6,1%."Глобальные экономические перспективы значительно ухудшились со времени нашего последнего прогноза. … В то время мы прогнозировали, что глобальное восстановление усилится со второго квартала после краткосрочного воздействия "омикрона". С тех пор перспективы ухудшились, в основном из-за операции России на Украине, ... а также из-за санкций в отношении России", - говорится в релизе.МВФ также подчеркивает влияние геополитической ситуации на сырьевые и продовольственные цены из-за сбоев поставок как из России, так и с Украины, что приведет к усилению давления на хозяйства с небольшими доходами по всему миру. Также заметно увеличился отток капитала как с развивающихся, так и с развитых рынков.Согласно прогнозу, за исключением нескольких стран, уровень занятости и производство по миру останутся ниже показателей до пандемии до 2026 года. Также ожидается, что инфляция останется высокой дольше, чем ожидалось ранее – в 2022 году она составит 5,7% в развитых странах и 8,7% - в развивающихся.МВФ также отмечает, что высокая инфляция привела к массовому повышению ставок мировых центробанков, а также сокращение их баланса. В совокупности с геополитическими рисками это привело к волатильности на рынках.
https://ria.ru/20220418/tupik-1783992227.html
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, мвф, санкции
МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП до 3,6 процента
МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2022 году с 4,4 до 3,6 процента
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики по итогам 2022 года до 3,6% с январского показателя в 4,4%, следует из доклада фонда.
В 2023 году МВФ
ожидает, что глобальная экономика вырастет на те же 3,6%, а не на 3,8% как полагалось в январе. По итогам 2021 года показатель вырос на 6,1%.
"Глобальные экономические перспективы значительно ухудшились со времени нашего последнего прогноза. … В то время мы прогнозировали, что глобальное восстановление усилится со второго квартала после краткосрочного воздействия "омикрона". С тех пор перспективы ухудшились, в основном из-за операции России
на Украине
, ... а также из-за санкций в отношении России", - говорится в релизе.
МВФ также подчеркивает влияние геополитической ситуации на сырьевые и продовольственные цены из-за сбоев поставок как из России, так и с Украины, что приведет к усилению давления на хозяйства с небольшими доходами по всему миру. Также заметно увеличился отток капитала как с развивающихся, так и с развитых рынков.
Согласно прогнозу, за исключением нескольких стран, уровень занятости и производство по миру останутся ниже показателей до пандемии до 2026 года. Также ожидается, что инфляция останется высокой дольше, чем ожидалось ранее – в 2022 году она составит 5,7% в развитых странах и 8,7% - в развивающихся.
МВФ также отмечает, что высокая инфляция привела к массовому повышению ставок мировых центробанков, а также сокращение их баланса. В совокупности с геополитическими рисками это привело к волатильности на рынках.