https://ria.ru/20220419/vvp-1784330835.html

МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП до 3,6 процента

МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП до 3,6 процента - РИА Новости, 19.04.2022

МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП до 3,6 процента

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики по итогам 2022 года до 3,6% с январского показателя в 4,4%, следует из доклада фонда. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:17

2022-04-19T16:17

2022-04-19T16:17

экономика

россия

украина

мвф

санкции

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики по итогам 2022 года до 3,6% с январского показателя в 4,4%, следует из доклада фонда.В 2023 году МВФ ожидает, что глобальная экономика вырастет на те же 3,6%, а не на 3,8% как полагалось в январе. По итогам 2021 года показатель вырос на 6,1%."Глобальные экономические перспективы значительно ухудшились со времени нашего последнего прогноза. … В то время мы прогнозировали, что глобальное восстановление усилится со второго квартала после краткосрочного воздействия "омикрона". С тех пор перспективы ухудшились, в основном из-за операции России на Украине, ... а также из-за санкций в отношении России", - говорится в релизе.МВФ также подчеркивает влияние геополитической ситуации на сырьевые и продовольственные цены из-за сбоев поставок как из России, так и с Украины, что приведет к усилению давления на хозяйства с небольшими доходами по всему миру. Также заметно увеличился отток капитала как с развивающихся, так и с развитых рынков.Согласно прогнозу, за исключением нескольких стран, уровень занятости и производство по миру останутся ниже показателей до пандемии до 2026 года. Также ожидается, что инфляция останется высокой дольше, чем ожидалось ранее – в 2022 году она составит 5,7% в развитых странах и 8,7% - в развивающихся.МВФ также отмечает, что высокая инфляция привела к массовому повышению ставок мировых центробанков, а также сокращение их баланса. В совокупности с геополитическими рисками это привело к волатильности на рынках.

https://ria.ru/20220418/tupik-1783992227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, мвф, санкции